Luego de un viaje de apuros a Suiza para reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, debido a un accidente doméstico, Maxi López regresó a la Argentina y ya está trabajando en MasterChef Celebrity. El exfutbolista estuvo ausente solo una semana, tiempo en el que Marley se encargó de cuidar su lugar en el ciclo culinario.

La partida de Maxi López generó un mensaje sumamente emotivo por parte de Daniela Christiansson, quien se encuentra transitando su séptimo mes de embarazo. A través de un posteo en sus redes sociales, la modelo compartió un texto que brotó "desde el corazón".

En su publicación, Daniela expresó la dificultad de la separación temporal: “Cuando tu corazón se rompe en silencio, pero tu mente susurra: solo es un adiós por ahora”. A pesar del dolor, Christiansson se mostró comprensiva con los compromisos laborales del exfutbolista. "El amor nos da paciencia y la razón nos recuerda que es lo correcto, por ahora”, sostuvo en el mismo posteo.

El mensaje estuvo acompañado de una imagen de la pareja y otra foto junto a la hija de ambos, Elle, quien se despide de su padre con un "gran abrazo". Daniela cerró su dedicatoria con la promesa de esperarlo: “Te esperamos, amor. Gracias por estos días juntos”, y agregó un emoji de corazón rojo.