Un edificio en obra se derrumbó parcialmente este martes en pleno centro de Madrid, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, dejando tres obreros heridos, uno de ellos trasladado a un hospital por su estado grave. Dos trabajadores sufrieron contusiones leves, según informó el servicio de Emergencias de Madrid.

Publicidad

El derrumbe ocurrió pasadas las 13:00 hora local, generando caos en la zona, con nubes de polvo y olor extraño, según relataron testigos y trabajadores de comercios cercanos. Rápidamente, el lugar fue acordonado y se desplegaron once dotaciones de bomberos, varias ambulancias y efectivos policiales.

Para localizar a posibles personas atrapadas, los equipos de Policía Nacional y Municipal emplean guías caninos y drones. Los obreros presentes en el momento del incidente señalaron que faltaban algunos compañeros, lo que motivó la activación del operativo de búsqueda y rescate.

Publicidad

La calle de las Hileras se convirtió en un punto de congestión inmediata, con vecinos intentando regresar a sus hogares, coches bloqueados por el cordón policial, curiosos y personas que no pudieron acceder a restaurantes y comercios de la zona.

El edificio estaba siendo refaccionado para convertirse en un hotel, y las causas del derrumbe aún no fueron confirmadas. Las autoridades continúan trabajando para asegurar la zona, atender a los heridos y determinar si hay más personas atrapadas.