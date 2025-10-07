Mundo > Madrid
Un derrumbe en un edificio en contrucción dejó tres obreros heridos
POR REDACCIÓN
Un edificio en obra se derrumbó parcialmente este martes en pleno centro de Madrid, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, dejando tres obreros heridos, uno de ellos trasladado a un hospital por su estado grave. Dos trabajadores sufrieron contusiones leves, según informó el servicio de Emergencias de Madrid.
El derrumbe ocurrió pasadas las 13:00 hora local, generando caos en la zona, con nubes de polvo y olor extraño, según relataron testigos y trabajadores de comercios cercanos. Rápidamente, el lugar fue acordonado y se desplegaron once dotaciones de bomberos, varias ambulancias y efectivos policiales.
Para localizar a posibles personas atrapadas, los equipos de Policía Nacional y Municipal emplean guías caninos y drones. Los obreros presentes en el momento del incidente señalaron que faltaban algunos compañeros, lo que motivó la activación del operativo de búsqueda y rescate.
La calle de las Hileras se convirtió en un punto de congestión inmediata, con vecinos intentando regresar a sus hogares, coches bloqueados por el cordón policial, curiosos y personas que no pudieron acceder a restaurantes y comercios de la zona.
El edificio estaba siendo refaccionado para convertirse en un hotel, y las causas del derrumbe aún no fueron confirmadas. Las autoridades continúan trabajando para asegurar la zona, atender a los heridos y determinar si hay más personas atrapadas.
