Mónica Débora Mujica, esposa de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los nueve detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela, declaró este lunes ante la Justicia y aportó detalles sobre los movimientos de su marido durante la noche del 19 de septiembre, cuando fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Su testimonio, al que accedió Infobae, incluye referencias a presuntas amenazas recibidas tras la difusión pública del caso.

Según relató ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, Mujica contó que su esposo salió de su casa en el barrio porteño de Bajo Flores cerca de las 20.30, tras recibir un mensaje para realizar un viaje como remisero en el Renault 19 familiar. Minutos después le envió una foto de una calle, gesto habitual cuando salía de noche, para demostrarle que estaba trabajando.

De acuerdo con su declaración, Sotacuro regresó cerca de las 5 de la mañana, cenó y le comentó que había movilizado a dos jóvenes “por el centro” a pedido de un hombre identificado como David, alias “El Loco” o “El Tarta”, y que luego recibió una bolsa con ropa para entregar. También mencionó que, al regresar, lo volvieron a contactar para buscar a David y a otros dos adolescentes que discutían dentro del vehículo.

La testigo aseguró que al día siguiente, cuando se conoció el hallazgo de los cuerpos, su marido entró en pánico al reconocer el lugar donde había estado trabajando. “Yo lo llevé al David acá, anduve por acá. Este hijo de puta me mandó para esto”, le dijo, según consta en el expediente judicial. A partir de ese momento, Mujica le prestó su celular por temor a represalias y aseguró que el pago por el viaje rondó los 65.000 pesos.

La mujer declaró que Sotacuro negó haber participado del crimen, y que le juró que solo había trasladado a los sospechosos. “Me dijo que no hizo nada y que se iba a entregar”, expresó. La última comunicación entre ambos fue por videollamada desde el teléfono de su hija.

Mujica también sostuvo que tras el crimen recibió amenazas en redes sociales contra ella y sus hijos, motivo por el cual se refugió en la casa de una hermana y cerró sus cuentas personales. Aclaró además que en los días posteriores no notó conductas extrañas ni rastros sospechosos en su esposo o en su ropa, y que su rutina laboral se mantuvo sin cambios visibles.

El caso, que conmocionó al conurbano bonaerense, sigue bajo investigación judicial. Sotacuro Lázaro continúa detenido como uno de los principales imputados, mientras la fiscalía busca determinar responsabilidades, conexiones narco y la posible participación de cómplices en el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.