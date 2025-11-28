La picante promesa del Turco Husaín a Maxi López en MasterChef

Durante una reciente gala de MasterChef Celebrity, se produjo un momento inesperado protagonizado por Claudio "Turco" Husaín. El exfutbolista reveló la insólita promesa que realizó en caso de consagrarse ganador del reality culinario. El pacto, según trascendió, involucraría a más de un participante.

Todo comenzó cuando la conductora Wanda Nara decidió exponer una información que circulaba tras bambalinas, afirmando con picardía: "Hay dos participantes masculinos que si ganan la competencia, se casan". La conductora no dudó en señalar directamente al exjugador: "Uno es el Turco".

Frente a la afirmación, Husaín asumió la responsabilidad con tono solemne: "Sí. Me estoy jugando todo, es un anuncio nacional". Ya en el backstage, el exfutbolista se mostró sorprendido por el alcance de sus propias palabras y reconoció, tomándose la cara, que era algo "jugado".

Wanda Nara aprovechó la situación para presionarlo después de una devolución poco favorable sobre su plato, reclamándole sin filtros: "Esmerate porque queremos casamiento". El exfutbolista le contestó en tono humorístico, enviando un mensaje a la producción: "No me empiecen a apurar, falta mucho".

La escena se volvió aún más desopilante cuando Husaín recordó el consejo que le dio un amigo y decidió señalar a Maxi López. El Turco comentó frente a todos: "Me dijo que lo piense". La mención activó la intervención de Wanda, quien retrucó, instalando al exdelantero en el centro del chisme culinario: "¿Cómo que lo pienses si él es uno de los que dijo que si gana se casa?".

Rápidamente, Maxi López se desligó de cualquier compromiso afectivo, señalándose a sí mismo e hizo montoncito con la mano para aclarar: "En ningún momento dije eso".

La respuesta provocó uno de los momentos más celebrados del episodio, cuando Wanda remató con ironía: "Sí Maxi, aprovechás porque tu mujer habla sueco y no salimos con subtitulado", comentario que desató carcajadas entre ambos.

Con el clima distendido y la interna romántica instalada en plena competencia gastronómica, el Turco Husaín cerró el ida y vuelta con una frase directa a su pareja: "Como viene la mano, si no me caso es por el jurado, no por mí". Esta promesa ya trascendió la cocina y se convirtió en uno de los condimentos más jugosos de la temporada.