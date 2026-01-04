La abogada y política Cilia Flores, nacida en Táchira en 1956, fue capturada este sábado 3 de enero junto a su esposo, el líder chavista Nicolás Maduro, en el marco de una operación militar ejecutada por Estados Unidos. Flores, quien ha sido una pieza fundamental en la estructura del poder chavista, se desempeñó como Fiscal General de la República en 2006, presidenta de la Asamblea Nacional (2006-2011) y primera dama desde 2013.

Según informó la Casa Blanca, la captura forma parte de un operativo diseñado para detener a figuras del régimen vinculadas con actividades ilícitas. Al respecto, la administración estadounidense declaró que: “La operación buscaba detener a líderes acusados de corrupción y narcotráfico que habrían financiado la permanencia del régimen de Maduro mediante actividades ilícitas”. Flores es señalada específicamente por utilizar su control sobre las instituciones judiciales y de fiscalización para encubrir y facilitar dichas maniobras.

En el Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía —respaldada por las declaraciones de Donald Trump y la fiscal general Pam Bondi— ha presentado cargos federales en su contra por “narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos”. Asimismo, se le acusa de “asociación con organizaciones criminales, en particular la supuesta vinculación con el llamado Cartel de los Soles”, una red operada por altos mandos militares.

Otras imputaciones incluyen la “posesión de armas automáticas y participación en actividades ilegales vinculadas al financiamiento del régimen”, posicionándola como coautora de delitos transnacionales. Debido a su peso dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su cercanía con la cúpula militar, la justicia estadounidense la identifica como un actor central en la facilitación del terrorismo y el tráfico de drogas.