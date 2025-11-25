Coco Sily: la anécdota de un diagnóstico médico erróneo que lo asustó

Coco Sily, quien acaba de sellar su amor con Chini Meza tras dos años de noviazgo, vivió una experiencia que, si bien terminó en anécdota, inició como un episodio de angustia total a causa de un error.

La historia se originó por una complicación de una dolencia preexistente. “Todos saben que estoy atravesando una diverticulitis aguda”, comentó en una entrevista radial, donde relató que el fin de semana se complicó, lo que llevó a su cirujano a darle una instrucción precisa: “Andate a la guardia”.

Publicidad

Tras acudir a la clínica, el procedimiento fue el habitual: estudios y espera de los valores de laboratorio. La tensión subió cuando una médica se acercó a su cama, con semblante serio y documentos en mano. La profesional le soltó una frase que lo dejó helado: “Detectamos que tenés una insuficiencia renal… te voy a internar”.

Según relató Sily, la noticia, entregada “sin anestesia”, desató una ola de pensamientos catastróficos. “Me empezaron a aparecer flashes: sentado en un sillón de diálisis, cuatro horas… ¿qué voy a leer? ¿Qué música me voy a llevar? Velorio. ¿Quién viene?”, confesó, dejando entrever el gran susto mezclado con su humor característico ante la adversidad.

Publicidad

Sin embargo, cuando la internación parecía inminente, la situación dio un vuelco. Un segundo médico, al que definió como “un mediquito de 28 años”, ingresó a la habitación con una declaración que lo desconcertó: “Te vamos a sacar la canalización”.

Coco Sily quedó paralizado, sin entender por qué se revertía su inminente internación. Fue entonces cuando llegó la verdadera razón de todo el drama: “Le hicieron mal los análisis.”

Publicidad

Sí, el devastador diagnóstico de insuficiencia renal fue simplemente un error de laboratorio, un fallo que desató un susto monumental. El humorista contó que, mientras un médico lo entretenía con charla trivial, otro le retiraba los tubos y catéteres con total normalidad. Finalmente, al salir de la guardia y subir al auto, la tranquilidad regresó junto a la reflexión: “Ahí nos empezó a caer la ficha de todo lo que habíamos hecho”, concluyó.