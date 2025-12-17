Un hombre de San Juan deberá pagar casi $800 mil luego de haber usado la tarjeta de crédito de un amigo para comprar una bicicleta sin su permiso. El caso se resolvió a través de un acuerdo judicial que fue homologado el pasado lunes 14 de diciembre por la Justicia provincial.

El hecho ocurrió a comienzos de este año, cuando el denunciante se reunió en su casa con un grupo de amigos. En ese contexto, le prestó una tarjeta de crédito a uno de ellos para realizar algunas compras puntuales. Sin embargo, meses después, al revisar su cuenta bancaria, detectó un consumo que no reconocía: la compra de una bicicleta rodado 29, marca Volta.

Al advertir la situación, el titular de la tarjeta hizo el desconocimiento del gasto ante el banco y radicó la denuncia. También se acercó al comercio donde se había realizado la compra, ubicado en Capital, donde le informaron que el rodado había sido retirado por su propio amigo y que el pago se había hecho con su tarjeta, sin autorización.

La causa fue investigada por el Ministerio Público Fiscal y llegó a una audiencia de reparación integral. Allí, el imputado, José Luis Aubone Fracapani, aceptó hacerse cargo del perjuicio y se comprometió a pagar $788.000, monto que será actualizado según la tasa del Banco Nación.

El dinero deberá ser depositado en la Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial y quedará resguardado hasta que se determine quién fue finalmente el damnificado por la operación. Si el acuerdo se cumple, la Fiscalía pedirá el sobreseimiento del acusado y la causa quedará cerrada.