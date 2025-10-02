En Argentina, Mercado Libre presentó el Plan Canje, una nueva propuesta para facilitar la renovación de teléfonos celulares. Este programa nacional permite entregar un dispositivo usado y recibir un monto de dinero acreditado en la cuenta de Mercado Pago, con bonificaciones que pueden alcanzar hasta $700.000 en casos puntuales.

El proceso comienza con la compra de un celular nuevo en Mercado Libre, donde el usuario debe seleccionar publicaciones marcadas con el logo “Plan Canje”. Luego, debe cotizar su equipo viejo a través de una herramienta online, donde se declara la marca, modelo, capacidad y estado del dispositivo para recibir un valor estimado.

El teléfono usado se envía sin costo mediante Andreani, acompañado del comprobante ARCA. Tras la recepción, la empresa realiza una revisión técnica para verificar que el estado declarado coincida con el real. En caso de que la cotización final sea distinta, el usuario puede aceptarla o rechazarla. De ser aceptada, el monto se acredita en la cuenta de Mercado Pago en un plazo máximo de 48 horas hábiles, siempre que la identidad del usuario esté validada en la plataforma.

Si el comprador decide no aceptar la cotización final, el celular se devuelve sin cargo alguno.

Además del beneficio principal, desde el 30 de septiembre quienes compren un celular Samsung nuevo pueden acceder a un descuento adicional de hasta $550.000, que se acumula con la bonificación por canje.

Para poder participar, el celular usado debe cumplir con ciertos requisitos técnicos y legales: contar con un IMEI válido, no estar bloqueado ni reportado como robado, no presentar daños graves que afecten su funcionamiento y estar libre de bloqueos como iCloud o Find My iPhone. En caso de detectar irregularidades, el equipo puede ser rechazado y, si está denunciado como robado, no será devuelto.

El programa establece que por cada compra de un celular nuevo sólo se puede entregar un equipo usado para canjear. La bonificación se acredita exclusivamente en Mercado Pago, sin posibilidad de cobro en efectivo o canje por otros bienes. Asimismo, si el comprador devuelve el celular nuevo dentro de los 10 días legales, la bonificación queda anulada. El incumplimiento de los plazos de envío o de la documentación requerida también cancela el beneficio.

Fuente: Infobae