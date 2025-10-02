Economía > Tomá nota
Banco Nación: cuánto gano si invierto $350.000 a 30 días
POR REDACCIÓN
Muchos clientes bancarios eligen los plazos fijos como su espacio determinado para depositar sus ahorros e incrementarlos. Recientemente, las tasas de interés recibieron un gran aumento, lo que los convierte en una de las mejores opciones para preservar el valor del dinero en tiempos de incertidumbre económica.
Una de las entidades financieras más elegidas para los depósitos financieros es el Banco Nación, debido a que sus tasas se encuentran por encima del promedio en Argentina. Por ello, te mostraremos cuánto podrás ganar al invertir $350.000 por 30 días en sus plazos fijos.
El BNA ofrece un simulador de plazo fijo en su página web, en el que los usuarios podrán calcular cuánta ganancia obtendrán al ingresar dinero en sus depósitos. Los clientes podrán elegir realizar el ingreso de dinero en plazos presenciales o electrónicos.
Si un cliente del BNA deposita $350.000 por 30 días en los plazos fijos de las sucursales, la Tasa Nominal Anual (TNA) alcanzará el 34,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) será del 40,52%. Es por ello que en este período se ganarán $9,924.66 en intereses, lo que significa que para el fin del plazo se obtendrán $359,924.66.
Por otro lado, los usuarios también pueden optar por introducir sus ahorros en los plazos electrónicos de la entidad, que se pueden encontrar en el homebanking o en la app oficial. En este caso, la TNA será del 43%, y la TEA, del 52,59%. Por ello, si uno ingresa el monto mencionado, se ganarán $12,369.86 en 30 días, lo que equivale a un total de $362,369.86 para el final del plazo.
