Uriel Lozano y El Loco Amato lideran la oferta de cuarteto en San Juan
El mes de octubre inicia con una propuesta dirigida para los amantes del cuarteto. La Sala del Sol será el escenario el viernes 3 para la presentación de Uriel Lozano, en un show con acceso restringido para mayores de 18 años. La primera preventa para este evento tiene un valor de$10.000, con entradas disponibles en puntos de venta físicos distribuidos en: Farmacia Echegaray (centro y Rawson), LG Electro Rawson (Villa Krause), Barbería Yaman, (Chimbas), Heladería Tentación (Chimbas), Kiosko Rawson (Frente a Luna Morena) así como a través de la plataforma EntradaWeb.
El sábado 11 se configura como otra fecha clave en la cartelera musical local. El Club Atlético Trinidad recibirá al cuarteto con el show de El Loco Amato. La convocatoria del artista evidencia una alta demanda, ya que la primera fase de preventa se encuentra completamente agotada. Ante este sold out, se ha habilitado una segunda ronda de entradas, con un valor de $15.000 y se pueden conseguir en www.entradaweb.com
