Viral en redes: más de 50 contenedores cayeron al agua en Estados Unidos

Una jornada de interrupciones se vivió en el Puerto de Long Beach en Estados Unidos este martes 9 de septiembre, cuando el buque Mississippi sufrió un incidente inesperado. Cerca de las 9 de la mañana, mientras la embarcación permanecía atracada, más de 50 contenedores cayeron desde su cubierta directamente al océano. El suceso, que ocurrió en la Terminal G, obligó a las autoridades a suspender de inmediato todas las operaciones, generando un escenario de caos. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

El vocero del Puerto de Long Beach, Art Marroquin, confirmó que el buque venía de China y que el accidente ocurrió en el muelle. Las imágenes del momento muestran cómo los contenedores se precipitaron al agua, impactando incluso a un buque antipolución, el STAX 2, que se encontraba anclado cerca. Aunque las autoridades hablan de "más de 50" contenedores, las estimaciones sugieren que al menos 67 terminaron en las aguas del Pacífico.

Publicidad

Respuesta de emergencia y coordinación

La reacción del personal de emergencia fue rápida y coordinada. Tripulantes del barco y trabajadores del puerto se movilizaron para asegurar la carga dispersa. La Guardia Costera de Estados Unidos estableció una zona de seguridad de 457 metros alrededor del buque para prevenir cualquier peligro. Un helicóptero sobrevoló la zona para monitorear la situación desde el aire, mientras la tripulación del Mississippi utilizaba mangueras de alta presión para evitar que los contenedores se desplazaran mar adentro.

Las imágenes aéreas captadas por ABC7 revelaron el alcance del desastre. Grandes cajas flotando en el agua, algunas visiblemente deformadas, mientras objetos como zapatos y prendas de vestir se veían dispersos en la superficie. La escena evidenció la magnitud del accidente y la complejidad de las tareas de recuperación, que continuaban en desarrollo al cierre de la jornada.

Publicidad

Investigación en curso y el impacto en el comercio

Las autoridades portuarias han iniciado una investigación formal para determinar las causas exactas del incidente. El Puerto de Long Beach es una pieza clave en el comercio de Estados Unidos, manejando casi una cuarta parte del tráfico de contenedores de la costa oeste y recibiendo más de 2,000 buques anualmente. Este tipo de accidentes subraya la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. Por el momento, no se ha revelado el contenido exacto de los contenedores caídos, lo que aumenta la incertidumbre sobre el impacto del incidente.