Una joven brasileña de 28 años, Marilha Menezes Antunes, falleció este lunes durante una liposucción con injerto de glúteos en la clínica Amacor, ubicada en Río de Janeiro. Su familia denunció negligencia y falta de equipamiento adecuado para emergencias, mientras que la institución médica sostiene que se siguieron todos los protocolos internacionales.

Según declaraciones de su hermana Carolina Menezes, la paciente era sana y había pasado todas las pruebas previas al procedimiento, que había elegido como regalo de cumpleaños. La intervención, con un costo aproximado de R $5.000 (unos 900 dólares), terminó en tragedia cuando Marilha sufrió una broncoaspiración seguida de paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con las denuncias familiares, la clínica demoró en solicitar una ambulancia, lo que habría sido clave en el desenlace. Carolina relató cómo presenció la reanimación de su hermana: “Pregunté qué necesitaba y me dijo oxígeno… la llevé para cumplir un sueño y murió”. El SAME local confirmó que recibió el llamado a las 18:13 y que, a pesar de los intentos de reanimación, la paciente no sobrevivió. Marilha deja un hijo de seis años.

El caso fue registrado en la 35ª DP de Campo Grande y derivado a la Defensa del Consumidor (Decon), que investiga las circunstancias de la muerte. El informe preliminar del Instituto Médico Forense indica que la causa fue “fuerza contundente” y hemorragia interna.

La clínica Amacor respondió que funciona como una “One Day Clinic”, prestando infraestructura a equipos médicos externos, y que su quirófano cuenta con todos los equipos necesarios para emergencias cardiovasculares y respiratorias, incluyendo desfibrilador bifásico y carro de paro completo. Aseguraron que las maniobras de reanimación se iniciaron de inmediato y que colaborarán con las autoridades para esclarecer el caso.

Profesionales del Consejo Médico Regional de Río, agentes de Defensa del Consumidor y Vigilancia de la Salud realizaron este martes una inspección en la clínica. Mientras tanto, la familia de Marilha sigue denunciando negligencia y falta de atención adecuada durante la intervención.

