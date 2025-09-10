El Puerto de Long Beach vivió momentos de tensión el martes 9 de septiembre por la mañana cuando más de 60 contenedores cayeron al océano desde el buque Mississippi, atracado en la Terminal G. El accidente ocurrió poco antes de las 9, lo que obligó a suspender temporalmente todas las operaciones de la terminal. No se registraron heridos, según informó ABC7.

Art Marroquin, vocero del puerto, detalló que el Mississippi había regresado de China hacía dos semanas y que la caída de los contenedores fue abrupta, algunos golpeando al buque STAX 2, un buque antipolución anclado junto al Mississippi. Se estima que en total unos 67 contenedores terminaron en el Pacífico.

La respuesta de emergencia fue inmediata. Tripulación y personal portuario trabajaron para asegurar los contenedores caídos, mientras la Guardia Costera estableció una zona de seguridad de 457 metros alrededor del buque y sobrevoló el área con un helicóptero para vigilar la dispersión de la carga. Se utilizaron mangueras de alta presión para evitar que los contenedores se alejaran mar adentro.

Las imágenes aéreas mostraron grandes cajas metálicas flotando, algunas deformadas por el impacto, y objetos como zapatos y prendas de vestir dispersos en la superficie del agua, reflejando el caos generado por el accidente y la complejidad de las tareas de recuperación.

Las autoridades portuarias iniciaron una investigación para determinar la causa del incidente y aún no se informó sobre el contenido exacto de los contenedores ni sobre el posible impacto en el tráfico marítimo internacional. Aproximadamente el 40% de los contenedores que ingresan a Estados Unidos pasan por Long Beach o el puerto vecino de Los Ángeles, lo que resalta la importancia de mantener operativa esta infraestructura clave.

Mientras la investigación avanza, la incertidumbre sobre el contenido y el alcance del daño persiste, y las operaciones en la terminal permanecen suspendidas.