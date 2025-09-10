Nicky Jam anunció su esperado regreso a Buenos Aires con un concierto que promete ser uno de los eventos más importantes del año para los fanáticos del reggaetón. El show se realizará el lunes 8 de diciembre en Tecnópolis, y las entradas saldrán a la venta el lunes 11 de septiembre a las 11 horas.

Con una carrera consolidada como referente global del género urbano, Nicky Jam presentará un repertorio cargado de éxitos que marcaron a toda una generación. Entre sus temas más esperados se encuentran “El Perdón”, “Travesuras”, “Hasta el Amanecer” y “X”, además de sus lanzamientos más recientes.

La presentación en Tecnópolis será una de las fechas más destacadas de su gira, que lo llevará a recorrer las principales ciudades de América Latina y Europa. El artista reafirma así su vigencia en la música contemporánea y su capacidad para reunir a multitudes en cada escenario que pisa.

Este regreso confirma la gran expectativa que despierta entre sus seguidores argentinos, ansiosos por vivir una experiencia de reggaetón, energía y espectáculo en vivo con uno de los máximos exponentes del género.