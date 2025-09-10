Ben Affleck y Matt Damon protagonizan una de las películas más esperadas en Netflix

Ben Affleck y Matt Damon, la icónica dupla de Hollywood, vuelven a colaborar en un nuevo proyecto que promete cautivar a los amantes del cine de género. Se trata de "El Botín", un intenso thriller policiaco dirigido por Joe Carnahan que llegará al catálogo de Netflix el 16 de enero de 2026. La plataforma de streaming acaba de lanzar el tráiler oficial, desvelando una historia de corrupción y lealtad que pondrá a prueba a un equipo de policías.

La trama se centra en las consecuencias inesperadas de un gran descubrimiento. Cuando un equipo de policías de Miami encuentra millones de dólares en efectivo en un depósito abandonado, la confianza entre ellos comienza a desmoronarse. A medida que más personas se enteran del hallazgo, las dudas crecen y la paranoia se instala, llevando a los protagonistas a cuestionar en quién pueden confiar, incluso dentro de su propio círculo.

Un reparto de lujo y una historia con raíces personales en Netflix

El filme cuenta con un elenco de primer nivel, que incluye a Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler. El director Joe Carnahan explicó que la película tiene una inspiración muy particular: "El Botín surgió de una profunda experiencia personal que vivió mi amigo, tanto como padre como jefe de narcóticos tácticos del departamento de policía de Miami-Dade".

Carnahan también destacó su admiración por los clásicos del género, afirmando que su objetivo fue crear una película que "realmente valorara los personajes y las relaciones interpersonales", siguiendo la línea de obras maestras de los '70 como "Serpico" o "El Príncipe de la Ciudad", o el más reciente éxito de Michael Mann, "Heat".

El proyecto representa la primera colaboración entre Netflix y Artists Equity, la productora de Affleck y Damon, lo que subraya la importancia de este lanzamiento para la plataforma. La película es producida por ambos actores, junto con Dani Bernfeld y Luciana Damon, mientras que Kevin Halloran y Michael Joe actúan como productores ejecutivos.