Venezuela atraviesa una situación de máxima tensión tras la operación militar que Estados Unidos ejecutó la madrugada de este sábado, logrando la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. El operativo ha generado interrogantes sobre la reorganización democrática del país, con diversos sectores señalando a María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz, como posible sucesora.

Aunque Machado, líder de Vente Venezuela, es una figura central que denunció fraude en los comicios del 28 de julio de 2024 —donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio ganador a Maduro con el 51,95% frente al 43,18% de la oposición—, técnicamente no puede sucederlo directamente. Su rol en el binomio presidencial, reconocido como vencedor por líderes como el argentino Javier Milei, era para la vicepresidencia, siendo Edmundo González Urrutia quien debería tomar el mando.

Al respecto, en la ceremonia del Nobel en Oslo, Machado declaró: “Yo voy a estar donde el pueblo de Venezuela ya decidió cuando eligió de manera abrumadora como su presidente a Edmundo González Urrutia, quien me ha pedido que asuma la responsabilidad de ser vicepresidenta de Venezuela".

Desde Mar-a-lago, Donald Trump ratificó que Washington evalúa su papel en la etapa que viene. El mandatario afirmó: “Estamos tomando esa decisión en este momento, vamos a estar muy involucrados, queremos libertad para la gente”. Trump elogió con énfasis el desempeño de las fuerzas involucradas: “El equipo hizo un trabajo increíble”, y añadió que los efectivos “ensayaron y practicaron como nadie jamás había visto. Y me dijeron —me lo dijeron militares de verdad— que no hay ningún otro país en la Tierra que pudiera hacer una maniobra así”.

Al defender la intervención, el republicano argumentó: “Simplemente era el momento correcto para hacerlo. Teníamos que hacerlo porque es una guerra. Estamos perdiendo 300.000 personas por año. No perdemos tanta gente ni en una guerra”.

Sobre la transición, advirtió que Estados Unidos no se mantendrá al margen: “No podemos correr el riesgo de dejar que otra persona asuma y simplemente continúe donde él lo dejó”.

Finalmente, envió un mensaje a la población venezolana: “Queremos libertad para la gente. Queremos tener una gran relación. Creo que el pueblo de Venezuela está muy contento porque ama a los Estados Unidos. Estaban gobernados esencialmente por una dictadura, era algo terrible lo que estaba ocurriendo”.