Caracas atraviesa horas de profunda incertidumbre luego de que un operativo militar de Estados Unidos terminara con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Ante este escenario, los ciudadanos comenzaron a abastecerse masivamente de suministros, registrándose extensas filas en supermercados, almacenes y estaciones de servicio.

Según reportes, el temor ha dejado calles vacías en varios puntos de la capital, mientras muchos habitantes compran alimentos y combustible ante la posibilidad de tener que desplazarse hacia zonas aledañas.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump confirmó que su administración dirigirá la nación caribeña hasta lograr una "transición ordenada". El mandatario aseguró: “Vamos a dirigirlo adecuadamente, vamos a asegurarnos que el pueblo de Venezuela esté cuidado”. Respecto a la presencia militar en el territorio, advirtió que “estamos listos para volver, si es necesario”.

Trump justificó la intervención afirmando que “no podemos permitir que se salgan con la suya” y subrayó que “Venezuela tiene muchas personas malas, que no deben estar liderando”. Sobre el proceso que se inicia, manifestó: “Ojalá sea rápido, pero será muy complejo. Hay que reconstruir toda la infraestructura”. Asimismo, el jefe de Estado norteamericano destacó la importancia geopolítica de la acción: “Queremos una región más segura, sin enemigos. Tenemos que tener países estables”.

Mientras Maduro permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn tras su llegada a Nueva York, la comunidad internacional reacciona de forma dispar. Por un lado, Israel manifestó su apoyo a la intervención militar considerando que restaurará la justicia, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse mañana para discutir el accionar estadounidense.