La dura confesión de Moritán tras separarse de su novia

Roberto García Moritán, ex marido de Pampita, abordó la reciente y escandalosa separación de Priscila Crivocapich, una relación que duró apenas siete meses. El ex legislador, que estaba "cansado de los rumores", rompió el silencio en A La Tarde para dar su versión de la ruptura.

Moritán explicó que la separación fue conversada previamente, restándole dramatismo a la noticia. "Era algo que ya veníamos conversando hace unos días. Sin sorpresas", expresó Roberto García Moritán. Más adelante, el ex legislador señaló que el quiebre se produjo porque "Las cosas no salieron como esperábamos".

El político también tuvo que responder a las supuestas críticas que le había hecho Priscila Crivocapich, donde supuestamente lo tildó de egoísta y ciclotímico. Moritán negó haber escuchado esas palabras directamente de su ex pareja, aclarando que "No lo escuché de su boca". Además, enfatizó que terminaron en buenos términos: "Terminamos bien. No es el tipo de persona que habla mal a las espaldas de otro".

Otro rumor que circuló fuertemente, según información contada a Oliver Quiroz desde el entorno de Moritán, era que la modelo quería ser madre, un proyecto que el ex legislador no deseaba acompañar. Se rumoreaba que Moritán no habría accedido porque ya tiene tres hijos. Consultado sobre el proyecto de maternidad, Roberto se abstuvo de dar detalles, respondiendo que "Es algo muy íntimo, no hablo de esas cosas". De esta forma, Moritán evitó negar o afirmar la existencia de un plan para tener un hijo juntos.

A días de la separación de Crivocapich, Moritán fue vinculado con la tenista Gisela Dulko. El ex marido de Pampita fue categórico al hablar sobre esta especulación: "Lo de Gisela Dulko es un invento", aseguró Roberto García Moritán. Explicó que se conocieron brevemente en una fiesta de su primera esposa, Milagros, y que la conversación fue superficial. "Nos conocimos en un cumpleaños de Milagros (su primera esposa) y charlamos dos minutos, de los chicos. Nada que ver", agregó sobre su supuesto nuevo romance.