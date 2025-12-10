Telefe 2026: las figuras que se van y las nuevas caras del canal

La llegada del empresario Gustavo Scaglione a Telefe ha provocado grandes movimientos y preguntas sobre lo que deparará el 2026 en la pantalla chica, con rumores de cambios y figuras que podrían no continuar. La transición ya ha comenzado, y el foco principal está en lo económico.

Según reveló Juan Echegoyen, hay una fuerte reestructuración financiera de adentro del canal. Esta nueva mirada financiera ha provocado que figuras históricas como Susana Giménez y Marley estén perdiendo terreno.

En declaraciones recogidas por Mitre Live, Echegoyen remarcó que la diva ya no cobra un sueldo y no tiene como en otros tiempos un productor ejecutivo esperando su regreso.

El cambio en las reglas económicas afecta a todos los presentadores. Dos presentadores de la emisora confirman que, desde que tomaron las riendas los nuevos dueños y me atrevería a decir que ya hacía algunos meses antes, el conductor que no trabaja no cobra. En el caso de Marley, esta nueva política lo obliga a involucrarse activamente en la gestión comercial. Se indicó que él coproduce y él mismo tuvo que salir a vender publicidad y canjes para hacer Por el Mundo. Incluso, él gestionó acuerdos comerciales como con el Galatasaray con la nota a Mauro Icardi.

En contraste con las históricas figuras, la emisora ha definido quiénes serán los rostros principales de la próxima etapa. Las dos figuras de la nueva etapa de Telefe, los más importantes, serán Vero Lozano e Iván de Pinedas. Ambos tendrán varios programas y serán la cara del canal.

Finalmente, en medio de la danza de nombres, se comentó en Intrusos que Marixa Balli se va a sumar a Cortá por Lozano y que podría irse Vicky Xipolitakis. No obstante, Balli habló con PRONTO, lo desmintió, y dio detalles de la charla que tuvo con las autoridades del canal.