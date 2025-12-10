Acusan a Luciano Castro de impedir que su hija salude a Sabrina Rojas

La gala de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 se vio empañada por un "INSÓLITO MOMENTO" protagonizado por Luciano Castro y Sabrina Rojas, quienes se encuentran en medio de un nuevo y tenso enfrentamiento,. Rojas fue una de las conductoras de la alfombra roja, mientras que Castro asistió junto a Griselda Siciliani, nominada por Envidiosa, y sus respectivas hijas.

La polémica se centró en la tardanza de Castro y Siciliani, un retraso que, según rumores, buscaba evitar el cruce con Rojas. El plan de la pareja era tan concreto que, según reveló Pampito, Castro había solicitado a la gente de América con más de diez días de antelación "no cruzarse en la entrada con Sabrina". El actor buscaba entrar por otra vía, aunque al final "se terminaron viendo las caras".

Publicidad

Esta maniobra generó la dura crítica de la periodista Yanina Latorre, quien abordó la situación en El Observador. Latorre señaló que la pareja "Llegaron cuando había terminado la alfombra roja para ir directamente a la ceremonia". La intención era clara: evitar el encuentro, y el resultado fue que "No se llegaron a cruzaron, pero ella no quiso hablar".

El conflicto se agravó por la supuesta implicación de los hijos. Se rumoreó que la hija de Castro y Rojas, Esperanza, intentó acercarse a su madre para saludarla, pero que su padre no lo habría permitido. Latorre fue contundente al criticar la actitud del actor: "Ellos dicen que no, pero para mí llegaron tarde a propósito". Y sobre el supuesto impedimento para la niña, manifestó: "¿Haces que tu hija no se cruce con la madre? Sos el papá, vas a ser familia toda la vida. Griselda y Sabrina no se iban a pelear al aire. Una situación tensa al p...".

Publicidad

Pía Shaw sumó que Esperanza, hija de Castro y Rojas, es amiga de Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar; ambas niñas habrían presenciado el momento de tensión entre sus padres.

El clima en los Martín Fierro se daba en el marco de un conflicto reciente entre los ex, luego de que Sabrina Rojas cruzara públicamente a Luciano Castro por la construcción de una casa en Mar del Cobo con Siciliani. En esa oportunidad, la modelo había reprochado al actor la negativa a comprarle un aire acondicionado a su hijo, revelando: "Siempre me responde que es un lujo y que no tiene plata ahora. Ojalá en algún momento llegue".

Publicidad

Por su parte, Griselda Siciliani ha optado por desvincularse por completo del pleito. Respecto a los reclamos televisivos, la actriz se desligó: "No hablo de otra gente, hablo de mi, si algún ex mío me reclama algo por televisión, lo aclararé, pero cuando no son temas mías, no hablo". Cabe recordar que Siciliani ya había mostrado su apoyo a Flor Vigna cuando esta habló del supuesto "infierno" que vivió con Luciano Castro, reconociendo en ese momento que "a las mujeres hay que escucharlas".