La líder opositora venezolana María Corina Machado no pudo viajar a tiempo a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025. Así lo confirmó este miércoles el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, quien informó a la televisión pública NRK que será su hija, Ana Corina Sosa, la encargada de asistir en su nombre y de leer el discurso de aceptación durante la ceremonia oficial, prevista a las 13:00 (12:00 GMT) en el Ayuntamiento de Oslo.

Machado, ganadora del Nobel por su lucha por la democracia y los derechos civiles en Venezuela, había manifestado días atrás su voluntad de asistir al acto, lo que hubiese significado su primera aparición pública desde enero. Sin embargo, dificultades logísticas vinculadas a su salida del país le impidieron llegar a tiempo. Pese a ello, envió un mensaje de agradecimiento en el que dedicó el reconocimiento al pueblo venezolano y destacó el sacrificio de quienes continúan resistiendo en el marco de la crisis política y humanitaria bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Publicidad

Desde Oslo, su hermana Clara Machado Parisca expresó a la cadena colombiana Blu Radio que “la intención de María Corina era estar aquí con nosotros”, aunque sostuvo que la familia mantiene la esperanza de que pueda arribar a Noruega “muy pronto”. En la capital noruega ya se encuentran su madre, Corina Parisca, junto a su hija Ana Corina y sus dos hermanos, quienes representarán a la dirigente opositora durante la ceremonia.

La entrega del premio se da en un contexto de fuerte presencia internacional vinculada a la situación venezolana. Entre los invitados están varios mandatarios latinoamericanos, como los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Ecuador, Daniel Noboa. También arribó a Oslo Edmundo González Urrutia, candidato presidencial opositor exiliado en España desde septiembre de 2024.

Publicidad

La ausencia física de Machado, lejos de restar fuerza al acontecimiento, subraya las dificultades y persecuciones que enfrenta la oposición venezolana. Su mensaje, enviado a la distancia, destacará la lucha colectiva y buscará realzar el protagonismo de quienes, desde dentro y fuera del país, sostienen el reclamo por libertad y democracia.

