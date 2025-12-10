Publicidad
Machado no llegó a Oslo: su hija recibe el Nobel de la Paz en su nombre

Será representada por su hija, Ana Corina Sosa, quien leerá el discurso de aceptación en el Ayuntamiento de Oslo.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas

La líder opositora venezolana María Corina Machado no pudo viajar a tiempo a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025. Así lo confirmó este miércoles el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, quien informó a la televisión pública NRK que será su hija, Ana Corina Sosa, la encargada de asistir en su nombre y de leer el discurso de aceptación durante la ceremonia oficial, prevista a las 13:00 (12:00 GMT) en el Ayuntamiento de Oslo.

Machado, ganadora del Nobel por su lucha por la democracia y los derechos civiles en Venezuela, había manifestado días atrás su voluntad de asistir al acto, lo que hubiese significado su primera aparición pública desde enero. Sin embargo, dificultades logísticas vinculadas a su salida del país le impidieron llegar a tiempo. Pese a ello, envió un mensaje de agradecimiento en el que dedicó el reconocimiento al pueblo venezolano y destacó el sacrificio de quienes continúan resistiendo en el marco de la crisis política y humanitaria bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Desde Oslo, su hermana Clara Machado Parisca expresó a la cadena colombiana Blu Radio que “la intención de María Corina era estar aquí con nosotros”, aunque sostuvo que la familia mantiene la esperanza de que pueda arribar a Noruega “muy pronto”. En la capital noruega ya se encuentran su madre, Corina Parisca, junto a su hija Ana Corina y sus dos hermanos, quienes representarán a la dirigente opositora durante la ceremonia.

La entrega del premio se da en un contexto de fuerte presencia internacional vinculada a la situación venezolana. Entre los invitados están varios mandatarios latinoamericanos, como los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Ecuador, Daniel Noboa. También arribó a Oslo Edmundo González Urrutia, candidato presidencial opositor exiliado en España desde septiembre de 2024.

La ausencia física de Machado, lejos de restar fuerza al acontecimiento, subraya las dificultades y persecuciones que enfrenta la oposición venezolana. Su mensaje, enviado a la distancia, destacará la lucha colectiva y buscará realzar el protagonismo de quienes, desde dentro y fuera del país, sostienen el reclamo por libertad y democracia.
 

