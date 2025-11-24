El presidente Javier Milei afirmó que el fin de semana largo del 20 de noviembre fue “el más exitoso de su historia”, según expresó en un mensaje publicado en X. El dato surge a partir de los informes suministrados por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, con foco en la actividad registrada en Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Tandil.

En su posteo, Milei señaló: “Confirmado. Este fin de semana largo del 20/11 es el más exitoso de su historia. Solo en Mar del Plata los arribos totales provisorios muestran un 38% más que en 2024, un 50% más que en 2022 y un 25% más que en 2021. Récord absoluto…”.

Por su parte, Scioli informó ocupación hotelera del 94% en Pinamar y del 98% en Cariló, donde, según indicó, hubo “playas y espacios colmados de gente”. Agregó también que en octubre se realizó una reunión con más de 60 referentes del sector público, privado y académico para coordinar acciones previas al fin de semana largo y a la temporada de verano.

Sobre ese encuentro, Scioli recordó: “Abordamos temas clave como financiación, promoción y conectividad. El éxito de este fin de semana nos confirma que Pinamar se consolida como uno de los destinos más elegidos y que se viene una excelente temporada”. Además, señaló que el clima de previsibilidad generado en el último año fue determinante en el movimiento del sector.

Desde la Secretaría de Turismo y Ambiente detallaron que los arribos totales del fin de semana largo alcanzaron los 158.775 visitantes, un 37,9% más que en el mismo período de 2024. De acuerdo con la serie histórica de la cartera, se trata del número más alto desde 2010.

En Mar del Plata, los arribos se calcularon en base a datos del Ente Municipal de Turismo y Cultura, con información del movimiento por automóviles, ómnibus, trenes y vuelos comerciales. En comparación con otros años, 2023 fue el fin de semana largo con menor cantidad de visitas en la localidad, con 77.011 arribos.

Además, en Cataratas del Iguazú se registraron 6.020 arribos el viernes, 7.700 el sábado y 5.871 el domingo, según datos oficiales. Milei replicó otros mensajes de Scioli donde se destacaba, por ejemplo, la ocupación plena del 100% en Tandil.

Durante el fin de semana, Scioli mantuvo reuniones con empresarios turísticos en Mar del Plata, Tandil y Pinamar, principales destinos bonaerenses.

Reservas y expectativas en todo el país

El Observatorio Argentino de Turismo informó que en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 122.700 reservas, con una ocupación prevista del 85%. En la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata y Pinamar alcanzaron el 80%, mientras que Cariló y Mar de las Pampas se aproximaron al 95%. En Tandil y el Partido de la Costa se proyectaron niveles cercanos a la ocupación plena.

En Cuyo, Mendoza superó el 80%, San Juan rondó el 65% y San Luis registró niveles variables según el destino. En el Litoral, Iguazú volvió a liderar con cerca del 90% de reservas. En el NOA, las reservas superaron el 70%, con un máximo cercano al 90% en Termas de Río Hondo.