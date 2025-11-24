El insulto de Damián Betular a Sofi Martínez que desató el escándalo

La competencia de Masterchef Celebrity se intensifica con cada desafío, forzando a los participantes a llevar su creatividad al límite frente a un jurado que se muestra cada día más exigente.

El pasado domingo, la preparación de pasta rellena fue el eje de la jornada, específicamente, la confección de un raviolón que complicó a más de uno de los concursantes. Miguel Ángel Rodríguez se encontró entre los más afectados, dado que el relleno de su plato quedó con un exceso de líquido y estaba cerca de no poder presentarlo. Fue en ese momento de desesperación que Damián Betular, integrante del jurado, tuvo que intervenir para "salvarle las papas" al actor.

Aprovechando la cercanía del jurado a su estación de cocina, la periodista Sofía Martínez intentó consultarle a Betular sobre la elección del plato en el que debía servir su pasta. Sin embargo, la periodista no obtuvo consejo, sino una fuerte reprimenda.

Betular, visiblemente concentrado en la emergencia de Rodríguez, le gritó: “Estamos con problemas peores que un plato Sofía, por favor”.

Acto seguido, el pastelero lanzó la frase que causó conmoción: “Después te hacés la buena y a mi me molestan las falsas buenas”.

La periodista, tras escuchar la contundente crítica, quedó entre sorprendida e indignada, y antes de volver a su lugar, se despachó con un insulto.

La dura declaración de Betular no pasó inadvertida y generó una fuerte reacción en redes sociales, donde las opiniones se dividieron. Algunos usuarios consideraron que el comentario del jurado fue desmedido, aun cuando Betular siempre ha manejado sus intervenciones en el plano del humor. Otros, en cambio, coincidieron plenamente con la crítica, sentenciando que "se tenía que decir y se dijo".