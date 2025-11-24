En dos procedimientos distintos registrados en Santa Lucía y Rawson, efectivos policiales aprehendieron a dos sujetos que utilizaban el mismo método para sustraer verduras de fincas ubicadas en zonas cultivadas y descampadas.

en la fina de santa lucía uno de los detenidos intentó robar cajones con tomates.

El primer hecho ocurrió el 23 de noviembre, cuando personal de la Comisaría 5ª detuvo a Ramiro Daniel Guardia Carrizo, de 22 años, en una finca ubicada en calle Balcarce, Santa Lucía. El joven intentaba llevarse un cajón de tomates de la finca que pertenece a un hombre de 68 años. Por orden del doctor Mariano Teja, de la UFI Flagrancia, el sujeto quedó vinculado al proceso penal correspondiente.

Al segundo ladrón la policía lo interceptó con mochilas llenas de cabezas de ajo.

El segundo episodio se dio en Rawson, este 24 de noviembre a las 12:25, cuando efectivos de la Subcomisaría Barrio Ansilta interceptaron en calle Agustín Gómez a Román David Narváez (19). El joven transportaba dos mochilas cargadas de cabezas de ajo, sustraídas de una finca cuyo dueño y encargado realizaron la denuncia correspondiente. El ayudante fiscal Emiliano Usin dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Ambos detenidos actuaban “en despoblado y en banda”, utilizando la misma metodología para llevarse verduras de establecimientos rurales.