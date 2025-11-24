Andrés Nara sorprendió a todos al anunciar su nuevo proyecto laboral

La esfera del espectáculo argentino se vio sacudida el 24 de noviembre de 2025, cuando Andrés Nara, conocido por ser el padre de Wanda y Zaira, reveló a través de su cuenta de Instagram un nuevo proyecto laboral que “nadie esperaba”.

Con 67 años de edad, Nara dará un giro profesional importante, siguiendo los pasos de su hija Wanda, al debutar como conductor de televisión. El ciclo se llamará Re Conecta2, un nuevo magazine que se emitirá por la pantalla de Bravo TV. El programa está pautado para ir de lunes a viernes, comenzando a partir de las 14 horas, aunque la fecha de estreno se mantiene como un misterio, con ambos conductores asegurando en sus redes que comienza "muy pronto".

Andrés Nara compartirá la pantalla con Vero Franco. Ambos se han mostrado "muy entusiasmados y expectantes por comenzar esta nueva aventura laboral".

Este debut ocurre poco después de que Nara hablara sin filtros sobre figuras mediáticas como Maxi López, Mauro Icardi y Martín Migueles, el nuevo novio de su hija mayor. De hecho, se espera que, dada su reputación de ser "picante al hablar", en este nuevo espacio opine "sin filtro sobre muchos temas, específicamente sobre los escándalos que rodean a su familia".

A pesar del entusiasmo de los protagonistas, la noticia fue recibida con dureza en la red social X. Tras conocerse el anuncio, muchos usuarios dejaron comentarios críticos como "Dios le da pan al que no tiene dientes", "No puede ser" y "Vergonzoso".

No obstante las críticas, Nara se muestra "muy feliz" y ha decidido hacer "oídos sordos a los comentarios negativos" mientras afianza su perfil público.

Hasta el momento, sus hijas, Zaira y Wanda, "aún no han hecho eco de esta etapa inesperada de su padre". Sin embargo, el artículo especula que "una vez empezado el programa hasta podrían ir como invitadas".