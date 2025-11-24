Migue Granados desmintió el uso de Ozempic y detalló cómo bajó 20 kilos

La sorprendente transformación física de Migue Granados ha generado una fuerte repercusión en las redes sociales en los últimos días. Esta conmoción surgió, en parte, debido a la versión que circuló, sugiriendo que el conductor había perdido más de 20 kilos gracias al uso de Ozempic. Este medicamento, originalmente indicado para la diabetes, ha ganado popularidad como método de adelgazamiento entre figuras internacionales, un debate que se intensificó tras el caso de Robbie Williams, quien habría sufrido una pérdida parcial de visión después de aplicarse estas inyecciones.

Frente a la especulación, el conductor de OLGA salió a aclarar los detalles de su cambio corporal y a emitir una advertencia sobre la automedicación.

Granados eligió su cuenta de X para responder directamente, citando la noticia sobre el músico y desmintiendo categóricamente la presunta utilización del fármaco: “Dejen de joder con el ozempic de ver… Es un peligro! Estoy en plan de bajar de peso y con comer liviano y caminar una hora por día ya estás ok. Bajé 20 kg ya”. Sus declaraciones subrayaron que su proceso se basa en hábitos sostenidos y en control profesional.

El conductor detalló con precisión el régimen que ha estado siguiendo: “Estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la keto”. En esta línea, describió los alimentos que forman parte de su plan nutricional concreto y supervisado: “Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado y frutillas”.

Ante los insistentes comentarios que atribuían su logro al Ozempic, Granados se expresó con ironía y cierto cansancio por la especulación. El mensaje reflejó su disciplina, constancia y el proceso que sostiene desde hace meses: “Chicos, una vez que me esfuerzo para algo me adjudican el Ozempic. Y yo comiendo pollito y trotando como una loba en el Rosedal 6 meses. Denme una”.

En diálogo con Tarde o Temprano en El Trece, Granados profundizó su postura sobre el uso de medicamentos para adelgazar. Allí señaló que “está muy de moda un medicamento, que es un regulador para gente que tiene diabetes, algo así”. Su mirada apuntó a promover el control profesional y la prevención de la automedicación, especialmente porque “hay mucha gente a la que le están apareciendo cosas, supuestamente, por eso. Tengo amigos que lo han usado”. Por ello, aconsejó: “Vayan al médico y pregunten a la gente que sabe”.

El mismo Granados reconoció que en un momento de frustración personal, él también se sintió “obsesionado” con la baja de peso: “Yo también estaba obsesionado y con mucho sobrepeso, y sigo... todavía me falta,” explicó, añadiendo que hay que preguntarse “‘che, ¿viste esos atajos que atentan contra la salud?, porque en realidad ese medicamento es para otra cosa’”.