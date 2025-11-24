El nuevo ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, encabezará un acto junto al actual titular de la cartera, Luis Petri, para presentar los primeros vehículos blindados Stryker que adquirió Argentina a Estados Unidos. Será la primera aparición pública de ambos funcionarios desde que se confirmó la incorporación del militar al Gabinete Nacional.

Cuatro unidades del Stryker M1126 llegaron a Buenos Aires a bordo de un buque este lunes. El acto de presentación se realizará el 3 de diciembre por la tarde en el Batallón de Arsenales 602 “Cnel. Ángel Monasterio”, en Boulogne, y contará con la participación de ambos ministros.

Luis Petri y el teniente general, Carlos Presti.

Estos vehículos blindados 8x8, que transportan hasta nueve soldados además de su tripulación, cuentan con ametralladora de 12,7 mm y lanzagranadas, y están diseñados para mejorar significativamente la capacidad de despliegue del Ejército en todo el territorio nacional.

El Stryker M1126 dispone de motor diésel Caterpillar C7 de 350 caballos, movilidad todo terreno gracias a suspensión hidroneumática y neumáticos controlados por presión, y blindaje capaz de resistir fuego de armas ligeras y metralla. Además, incorpora un sistema de armamento remoto y estaciones de visión térmica para el conductor y tirador.

La Argentina firmó el contrato con Estados Unidos este año, tras casi dos décadas de análisis y negociaciones. Se espera que las próximas dos unidades arriben en los primeros meses de 2026, quedando bajo la responsabilidad de Presti.

La incorporación de estos Strykers reduce el tiempo de despliegue de tropas, que actualmente es de unas 72 horas, y representa un avance en la modernización tecnológica del Ejército. Un grupo de soldados argentinos recibió capacitación intensiva en la Joint Base Lewis-McChord, en Washington, con entrenamiento práctico sobre conducción, maniobras y mantenimiento de los blindados.

El acto del 3 de diciembre coincide con la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados, donde Petri asumirá su banca por Mendoza, aunque podría retrasar la jura hasta el 10 de diciembre, fecha en que comenzará formalmente su mandato parlamentario.