Acusaron de estafa a Olga: el descargo de las víctimas

Un nuevo escándalo rodea a la plataforma de streaming Olga TV luego de que el grupo de danza Lotus Mega Crew denunciara públicamente haber sido cancelado de una presentación a último momento en La Plata, tras haber sido convocado por el stream. El enojo de los jóvenes, que se habían preparado con ansias para este momento, se hizo sentir en sus redes sociales.

La agrupación de danza, oriunda de La Plata, había sido convocada por el programa "Tapados de laburo" para participar en el festival organizado por Olga TV en Plaza Moreno. El evento, llamado "Tapados de música", se realizó en el marco del 143° aniversario de La Plata y comenzó alrededor de las 13 horas. El staff del programa transmitió el evento a través del canal de YouTube de OLGA, con la presencia de figuras como Nacho Elizalde, Paula Chávez, Evelyn Botto, Luli González y Mortedor.

Sin embargo, Lotus Mega Crew denunció que, tras estar esperando más de dos horas y media para participar, los “dieron de baja”. El director del grupo, Federico Tomás, expresó la frustración del equipo con una mezcla de emociones, sosteniendo: “Perdimos tiempo, plata y suspendimos clases para estar”.

Fuentes de OLGA consultadas por el sitio 0221.com.ar confirmaron el imprevisto que surgió en el vivo. Según estas fuentes, la decisión de no incluir al grupo de baile fue un tema artístico, explicando: "Es un tema artístico, no se llegó, Nacho (Elizalde) les pidió disculpas públicamente e incluso están invitados a participar de Tapados de Laburo".

El stream fue el encargado de organizar el festival, y no la Municipalidad de La Plata, lo que motivó una respuesta oficial al reclamo. En el cierre del evento, alrededor de las 18.35 horas, Nacho Elizalde se hizo cargo del inconveniente y pidió disculpas públicas a la agrupación de La Plata. Elizalde dedicó unas palabras al grupo que no pudo participar, diciendo: "Quiero agradecer al grupo de baile Lotus, que iba a bailar acá y no nos dio el tiempo, le queremos agradecer la predisposición y pedirles perdón por el tiempo, gracias por estar ahí presente, van a venir a hacerlo a Tapados de laburo, semana que viene o la otra, gracias por bancar y estar ahí".

A pesar del mal trago, los chicos de Lotus Mega Crew, una agrupación que brinda clases, participa en shows y compite en eventos de la región, fueron invitados a participar en un próximo streaming de Olga TV.