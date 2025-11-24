La foto "millonaria" de Wanda Nara con la que provocó a la China Suárez

Cuando la calma parecía haber regresado a la farándula, Wanda Nara volvió a sacudir Instagram. La secuencia fue clara para quienes siguen la novela: Mauro Icardi dejó Argentina junto a la China Suárez rumbo a Turquía, un movimiento que reavivó las alertas. Mientras los flashes seguían ese avión, Wanda eligió otro escenario para responder: su vestidor.

Ella eligió hablar el idioma que mejor maneja, el del lujo. La empresaria sabe convertir cada gesto en narrativa. Sin necesidad de frases picantes para marcar presencia, Wanda exhibió parte de su colección de carteras blancas, incluyendo las marcas icónicas Chanel, Hermès y Balenciaga. Esta colección, en total, vale más que muchos departamentos en Palermo.

Para cualquiera que conozca el mercado del lujo, la lectura fue inmediata: Wanda mostró sus millones, literalmente. Con solo una foto, exhibió un verdadero museo personal donde cada pieza es un símbolo de estatus, exclusividad y acceso.

Dentro de la postal había un detalle clave que solo las iniciadas en el universo Hermès pudieron captar al instante: la presencia de las Birkin pequeñas en cocodrilo, blancas y brillantes. Estas piezas son tan difíciles de conseguir que la mayoría de mortales ni siquiera llega a ver una en persona.

Se trata de tesoros que tienen listas de espera eternas y que se subastan por cifras que superan ampliamente los 200.000 euros. Estas carteras son el objeto de deseo máximo para quienes aman Hermès. No es casual que fueran blancas, el color más complicado de mantener y, por ende, el más aspiracional. Son carteras que solo alguien con un estilo de vida extremadamente exclusivo puede usar y sostener.