Cachete Sierra y Fio Giménez revelaron las nuevas reglas de su reconciliación amorosa

Cachete Sierra y Fio Giménez apuestan con mucha fuerza a volver con un ex. Tras varios idas y vueltas, la pareja se reconcilió hace unos meses y están más felices que nunca. De hecho, a principios de septiembre, la pareja volvió a mostrarse junta en redes sociales, confirmando su regreso.

El actor se animó a contar cómo fue el momento en que dieron el paso definitivo para estar juntos otra vez, y reveló en Cortá por Lozano que él fue quien dio la iniciativa.

Después de cortar definitivamente, los dos eligieron tener contacto cero y no se hablaron durante seis meses. Pasado ese tiempo, Cachete Sierra decidió escribirle a Fio Giménez. El actor detalló que, inicialmente, ella no le respondió por un tiempo largo.

Al recibir respuesta, él le propuso una reunión con una excusa particular: "yo le dije que estaba pensando que, para terminar de mejor manera nos teníamos que juntar a hablar". Sin embargo, la reunión tomó un giro inesperado: "nos juntamos y no hablamos nada".

La reconciliación se dio en la casa de Cachete Sierra. Él confesó que llegó de traje de un evento y había bebido algo: "me había tomado una copita porque estaba muy nervioso, estaba complicado". En ese momento, estaba seguro de que solo iban a dialogar porque se imaginaba que Fio podría estar conociendo a alguien más.

El actor explicó que la reunión fue reveladora: "Una vez que nos dimos cuenta de que estábamos hasta las manos, que no pasó el tiempo, hablamos cómo hacer para que, esta vez, funcione".

Tras el emotivo reencuentro, conversaron una semana después para establecer las nuevas reglas. El actor reveló la necesidad de poner "otras bases y condiciones que funcionen porque sino era, otra vez, chocar".

Cachete Sierra dio algunos detalles de los cambios que él y Fio Giménez decidieron implementar, incluyendo: "Cambió la comunicación, el entender procesos, el no cerrar la puerta y darse vuelta rápidamente y también ya son años que nos conocemos".

Antes de la reconciliación, Fio Giménez se había mostrado destrozada al hablar de la relación, lo que hacía evidente lo dolorosa que fue la separación. Luego, fue ella quien usó las redes sociales para contar que se habían reconciliado, usando un hermoso texto. En su mensaje, escribió: "Estoy feliz de contar q yo si me la jugué por amor, un amor q me mueve completa de pies a cabeza".