“Mi límite es mi hijo”: Vicky Xipolitakis enfrentó a Mirtha Legrand

El más reciente programa de La noche de Mirtha, emitido el sábado 22 de noviembre, dejó más que anécdotas en la mesa, al tejerse un manto de incomodidad sobre una de sus invitadas, Vicky Xipolitakis. La mediática admitió posteriormente no haberla pasado bien debido a las preguntas de la diva.

Aunque Vicky había asistido con el deseo de enfocarse en su presente laboral, la conversación rápidamente se desvió. La conductora insistió con preguntas acerca de su conflictiva separación de Javier Naselli, el padre de su hijo Salvador. La invitada se mostró visiblemente incómoda ante la dirección que tomaba la charla.

En un momento, la diva preguntó: “¿Y cómo está el tema de tu casamiento? ¿De tu divorcio? ¿Estás divorciada, no?”. A pesar del malestar evidente, Xipolitakis respondió: “Sí, estoy soltera yo”.

La tensión escaló cuando Mirtha recordó un fuerte episodio del pasado de la famosa. La conductora hizo referencia a un recuerdo potente: “Siempre recuerdo a tu chiquito pateándolo al papá porque te estaba pegando, te estaba maltratando”. En ese punto, Vicky Xipolitakis se plantó ante la mesa: “Mi hijo está más grande y por respeto a él prefiero no exponer más nada”. Aunque Mirtha Legrand comprendió y respetó el límite, el clima en el set quedó enrarecido.

Tras el difícil momento, la panelista de Cortá por Lozano publicó una historia en su cuenta de Instagram relatando su experiencia. En su descargo, reveló un detalle crucial sobre su participación: “Deseo compartir con ustedes, ya que notaron cierta incomodidad en mí en #lanochedeml… Aunque el único pedido para asistir fue que no se mencione lo sucedido judicialmente por respeto a mi hijo”.

Xipolitakis enfatizó la importancia de su rol como madre y marcó su límite innegociable. “Mi límite es mi hijo, aunque ame la televisión, nada es más importante que cuidarlo a él”, disparó.

Además de agradecer el cariño y apoyo del público, Vicky reflexionó sobre su fortaleza actual, la cual atribuyó a su trabajo interno. “Quiero agradecerles por su cariño… Y eso me lo dio la terapia”, afirmó. Y cerró con una reflexión sobre su crecimiento personal: “Que importante es la terapia gente, celebro volver a confiar en mí”.