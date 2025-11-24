La fuerte revelación sobre la relación de Wanda Nara y Maxi López

Susana Roccasalvo ofreció un vistazo a la vida íntima y el presente familiar de Maxi López, su compañero en las grabaciones de MasterChef Celebrity, revelando un inesperado equilibrio en la relación que el exfutbolista mantiene con Wanda Nara.

Roccasalvo, al hablar sobre el exjugador de River en el programa Implacables, confesó: “A mí me emocionó verlo llorar en el programa”. La conductora aseguró que la actitud de López es distinta, mostrándose más sereno y en un rol de padre presente. Roccasalvo no ocultó su aprecio, destacando su lado humano: “Es un tipo tan sano, tan bueno, es ser humano normal, ¿no? Lo único que yo sí destaco es esa forma de ser sana que tiene con nosotros, sus compañeros”.

La conductora explicó que López aprovecha el tiempo libre entre las grabaciones del reality para dedicarse a sus hijos. De hecho, afirmó que actualmente “está en Cariló con sus hijos”, lo que demuestra su inversión en tiempo y presencia. Roccasalvo sugirió que Wanda Nara facilitó este acercamiento: “Wanda, un poco, lo que hizo es esto, que tenga un poco de presencia”.

En esa misma línea, Naiara Vecchio corroboró este ambiente de armonía, asegurando que “Él está muy contento con esta relación de todos los días con sus hijos”. Además, destacó que la actual pareja de López, una reconocida modelo sueca con quien espera su segundo hijo, cumple un papel crucial, afirmando: “A mí me dicen que ella lo apoya mucho a él”. Se garantizó que Maxi López no se perderá ni el nacimiento de su bebé ni sus primeros meses de vida.

El punto más inesperado de la conversación giró en torno al futuro de la pareja. Roccasalvo especuló sobre la posibilidad de que la modelo sueca se radique en Argentina, a pesar de ser “una mujer top, modelo, muy reconocida”. Roccasalvo reflexionó: “Yo creo que a la sueca todos la vamos a convencer para que venga a vivir acá, pero ella es una mujer top, modelo, muy reconocida. Igual, se ha enamorado de Maxi… Podría estar cinco o seis meses acá y la otra mitad del año allá”.

La periodista Naiara Vecchio aportó un dato más concreto que refuerza la posibilidad de una mudanza: “Lo más probable es que el año que viene estén acá”. Roccasalvo cerró su análisis vinculando estos cambios a los recientes desafíos de salud enfrentados por la mediática empresaria, sentenciando que “La enfermedad de Wanda ordenó un montón de cosas”.