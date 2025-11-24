La desgarradora confesión de Ricardo Darín a casi un año de la muerte de su hermana

Ricardo Darín abrió su corazón sobre el proceso de duelo que atraviesa tras la muerte de su hermana menor, Alejandra Darín, revelando la intensidad y la constancia de su dolor.

Alejandra Darín, quien falleció el 1° de enero a los 77 años tras enfrentar problemas de salud que se agravaron en los últimos meses, dejó un "hueco enorme en la escena artística". Ricardo Darín la describió emocionalmente como "mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crie. Mi testigo".

El actor reveló al diario El País de España que su luto es permanente, sentenciando: "Yo voy a estar toda mi vida en duelo". Explicó la dificultad particular de perder a un familiar más joven: "Uno, de alguna forma, a partir de ciertas edades, puede estar preparado para la muerte de sus padres, viendo que es inexorable. Pero nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor. Como no se está nunca preparado para la pérdida de un hijo". En este marco, Darín comentó que no busca consuelo en palabras, sino que se esfuerza por seguir adelante: "No hay palabras. Tampoco las busco. No me funciona eso. Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia".

En conversación con Clarín, el actor admitió que el duelo lo atraviesa diariamente con una intensidad silenciosa. Respecto a cómo transita el paso del tiempo, aseguró con la voz quebrada: "El tiempo es el único que te otorga un poquito de bálsamo… porque si fuera por mí… lloraría todas las mañanas".

El impacto de la pérdida es tal que hay muchas situaciones que aún le remiten a ella, y esto ha reconfigurado la dinámica familiar, acercándolo a sus sobrinos. Darín comentó sobre el rol que asumió con los hijos de Alejandra: “Es tan reciente su desaparición que hay muchas cosas que me remiten a ella. Estoy más próximo a sus hijos que antes… no es que nos estemos haciendo cargo, pero estamos todos todavía demasiado doloridos”.

Alejandra Darín dedicó su vida al teatro y a la militancia gremial, defendiendo los derechos de los actores como presidenta de la Asociación Argentina de Actores. Ricardo Darín recordó su trayectoria con profundo respeto y orgullo, defendiendo su trabajo público: “Era una mujer con una gran sensibilidad social, que ha sido atacada e injuriada injustamente porque trabajó siempre con gran honestidad e hizo mucho por sus colegas, muchísimo”.

Consultado por la periodista Graciela Guiñazú sobre si, al destacar su labor, estaba siguiendo el camino de su hermana, Ricardo Darín fue tajante en su respuesta: “No, yo no sigo el camino de nadie. Ella tuvo su propio camino y lo hizo muy bien”.