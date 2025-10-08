Una importante red de farmacias de San Juan lanzó una convocatoria laboral para cubrir el puesto de jefa o jefe de administración, una oportunidad destinada a profesionales con perfil de liderazgo, capacidad de organización y experiencia en gestión administrativa.

El cargo requiere disponibilidad full time en horario de comercio, condición excluyente, y está orientado a personas con fuerte vocación por el trabajo en equipo, habilidades de comunicación y enfoque en resultados.

Entre los requisitos principales se destacan:

Liderazgo de equipos administrativos (excluyente).

Orientación a resultados y comunicación efectiva (excluyente).

Trabajo en equipo (excluyente).

Licenciatura en Administración de Empresas o carreras afines (no excluyente).

Al menos dos años de experiencia en farmacias (no excluyente).

Desde la empresa remarcaron que ofrecen excelentes condiciones laborales, posibilidad de crecimiento profesional y un buen clima de trabajo, lo que convierte a la propuesta en una oportunidad atractiva para quienes buscan estabilidad y desarrollo dentro del rubro.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae al correo busquedas.vetta@gmail.com con el asunto: JEFA ADM