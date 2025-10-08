Provinciales > Tranajo
Red de farmacias busca jefe de administración en San Juan
POR REDACCIÓN
Una importante red de farmacias de San Juan lanzó una convocatoria laboral para cubrir el puesto de jefa o jefe de administración, una oportunidad destinada a profesionales con perfil de liderazgo, capacidad de organización y experiencia en gestión administrativa.
El cargo requiere disponibilidad full time en horario de comercio, condición excluyente, y está orientado a personas con fuerte vocación por el trabajo en equipo, habilidades de comunicación y enfoque en resultados.
Entre los requisitos principales se destacan:
- Liderazgo de equipos administrativos (excluyente).
- Orientación a resultados y comunicación efectiva (excluyente).
- Trabajo en equipo (excluyente).
- Licenciatura en Administración de Empresas o carreras afines (no excluyente).
- Al menos dos años de experiencia en farmacias (no excluyente).
Desde la empresa remarcaron que ofrecen excelentes condiciones laborales, posibilidad de crecimiento profesional y un buen clima de trabajo, lo que convierte a la propuesta en una oportunidad atractiva para quienes buscan estabilidad y desarrollo dentro del rubro.
Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae al correo busquedas.vetta@gmail.com con el asunto: JEFA ADM