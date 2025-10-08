Una pelea entre dos familias vecinas de Santa Lucía terminó con un médico imputado por amenazas agravadas con arma de fuego. El hecho se originó a partir de la muerte de un perro y derivó en denuncias cruzadas entre los involucrados.

Según la investigación, el episodio ocurrió el 20 de septiembre de 2025. Diego de la Torre, de 49 años, denunció que tres menores mataron a su perro con un rifle de aire comprimido. En paralelo, los padres de los adolescentes denunciaron al médico por haberlos amenazado con una pistola 9mm.

Este martes 8 de octubre se realizó la audiencia de formalización contra De la Torre, donde la fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica, le imputó el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de los tres menores.

La fiscalía solicitó como medida clave una entrevista videograbada (Cámara Gesell) a los adolescentes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. “Son ellos, en definitiva, los que van a contar cómo fueron los hechos”, explicó Pringles.

De acuerdo con los datos recabados, todo comenzó cuando el perro del médico se cruzó a la vivienda vecina y atacó al can de la familia Bretillot. En ese momento, uno de los menores, identificado como L.B. (16), habría disparado con un rifle de aire comprimido para intentar separarlos, pero el proyectil impactó en el perro de De la Torre, que luego murió.

Tras el hecho, el médico —portador de una pistola Glock 9mm, aunque con la credencial vencida— se dirigió a la casa de los Bretillot, donde habría amenazado y apuntado a tres menores: L.B. (16), J.G. y C.S. (ambos de 15). Según la denuncia, De la Torre habría dicho: “¿Te gustaría que te hiciera lo mismo que hiciste con mis animales?”, mientras apuntaba al pecho de uno de los chicos.

El acusado fue detenido inicialmente, pero recuperó la libertad al día siguiente debido a compromisos laborales como cirujano. No obstante, la fiscalía solicitó un plazo de seis meses de investigación penal preparatoria, durante el cual De la Torre deberá presentarse una vez por mes en Comisaría 5ª, tiene prohibido acercarse o comunicarse con las presuntas víctimas y no podrá obstaculizar la investigación.

Por otro lado, la Justicia de Menores investiga al adolescente L.B. por el presunto homicidio del perro con el rifle de aire comprimido.

La defensa del médico, representada por el abogado Fernando Castro, adelantó que presentará documentación y testimonios para demostrar que su cliente no fue el responsable de las amenazas y que la situación “fue provocada por otros factores que aún deben esclarecerse”.