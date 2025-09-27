Una intensa labor de investigación policial en el departamento Santa Lucía culminó con la detención de uno de los presuntos autores de una serie de robos con asalto perpetrados contra choferes de taxis, remises y vehículos de plataformas como Uber. Los hechos delictivos se concentraron en el interior del barrio Noroeste, generando preocupación entre los trabajadores del volante en la zona.

Personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este, al mando del Comisario Fernando Fabián Olivera, se abocó a la tarea de esclarecer los asaltos, siguiendo las expresas directivas de la doctora Claudia Salica, titular de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Publicidad

La investigación se inició formalmente a raíz de las denuncias realizadas por dos choferes de la empresa Remis-Oeste, los señores Arias Alejandro Alcaraz y Franco Nahuel Vedia. Ambos conductores fueron víctimas de robos con la modalidad de asalto en el interior del barrio Noroeste, con una llamativa cercanía temporal, los hechos ocurrieron el 23 y 24 de septiembre pasado. Las víctimas señalaron que los asaltos fueron cometidos por dos personas de sexo masculino.

Los celulares que tenía el ladrón serían producto de los robos.

Tras una ardua y metódica investigación, el personal policial logró identificar a los dos autores de los hechos. Con la identidad de los sospechosos establecida y las órdenes judiciales pertinentes, la policía procedió en la jornada de este viernes a realizar dos allanamientos en el interior de dicho barrio.

Publicidad

El operativo resultó en la detención de uno de los implicados. Se trata de Samuel Amir Muñoz Flores, conocido en el ámbito delictivo con los alias de “El Samuelito” o “El Tano”. Las autoridades confirmaron que Muñoz Flores posee un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad, lo que sugiere su alta peligrosidad.

Durante los allanamientos, el personal policial procedió al secuestro de diversos elementos que se presumen están vinculados a la actividad delictiva, entre ellos un teléfono celular, marca Samsung, modelo Galaxy A23, de color blanco, cuatro celulares marca Motorola y un celular, marca Redmi.

Publicidad

Además de los dispositivos móviles, que podrían ser producto de otros robos o herramientas para la comisión de los mismos, los efectivos secuestraron un Buzo de color negro con capucha, el cual fue identificado como la prenda utilizada para cometer uno de los asaltos denunciados.

A pesar del éxito en la detención de "El Samuelito", el personal policial no logró dar con la detención del otro ladrón. Las directivas de la UFI de Delitos contra la Propiedad indicaron la continuidad de las tareas específicas de investigación y rastrillaje para dar con el paradero del coautor restante, quien ahora se encuentra prófugo y con orden de captura.

Muñoz Flores quedó inmediatamente a disposición de la doctora Claudia Salica y del Fuero de Flagrancia. Los elementos secuestrados, especialmente los teléfonos celulares y la vestimenta, fueron puestos bajo custodia judicial para su peritaje correspondiente.