Torneo Clausura: hora y cómo ver River Plate vs. Deportivo Riestra

El estadio Monumental será testigo de un enfrentamiento crucial por el Torneo Clausura 2025. Este domingo 28 de septiembre, River Plate recibirá a Deportivo Riestra por la décima jornada de la Zona B. El partido no solo pondrá en juego tres puntos, sino la cima del grupo, ya que ambos equipos se encuentran en las posiciones más altas de la tabla. El "Millonario" busca recuperarse del golpe que significó su reciente eliminación de la Copa Libertadores, mientras que los "Malevos" llegan con un envión anímico que los coloca como líderes.

El duelo enfrentará a dos equipos con presentes opuestos en el plano continental, pero sólidos a nivel local. River, dirigido por Marcelo Gallardo, viene de sufrir un traspié ante Palmeiras en cuartos de final de la Copa Libertadores, y a nivel doméstico, una derrota 2-0 frente a Atlético Tucumán marcó su primera caída en el certamen, relegándolo al segundo lugar con 18 puntos. Los de Núñez confían en la seguridad de Franco Armani en el arco y la capacidad goleadora de Maximiliano Salas en ataque.

La racha invicta del puntero

Por su parte, Deportivo Riestra atraviesa un momento excepcional. Los comandados por Gustavo Benítez se presentarán en Núñez con una racha de cinco partidos invictos, que incluye un empate y cuatro victorias consecutivas. El equipo de Bajo Flores viene de vencer 1-0 a Gimnasia y se posiciona como el único puntero de la zona con 19 unidades, apenas una más que River. Entre sus figuras se destacan el delantero Milton Céliz, quien viene de anotar, el arquero Nacho Arce, y la solidez de jugadores como Antony Alonso y Nicolás Sansotre.

El último antecedente entre ambos equipos fue un empate sin goles el 15 de marzo de 2025, por la décima fecha del Apertura. Este fin de semana, la necesidad de triunfo es mayor para ambos, ya que la victoria no solo les dará el liderazgo, sino que marcará una tendencia clara en la recta final de la zona.

Horario y transmisión

El encuentro se disputará el domingo 28 de septiembre a las 18:00 horas (Argentina, Uruguay, Chile) y a las 16:00 horas (Colombia, Perú, Ecuador). Para el público argentino, el partido se podrá ver en vivo a través de ESPN Premium. Para el resto de Sudamérica, la transmisión estará disponible por el Plan Premium de Disney+.