El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Subsecretaría de Trabajo, recibió a autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza en un encuentro destinado a coordinar acciones conjuntas en materia laboral.

El objetivo central de la reunión fue delinear estrategias comunes que permitan fortalecer la profesionalización regional en derecho laboral y optimizar las tareas de prevención y control en ambas jurisdicciones.

Durante el encuentro, se abordaron temas vinculados con la reducción de conflictos laborales, la erradicación del trabajo no registrado y la prevención del trabajo infantil. Además, se destacó la necesidad de generar convenios de colaboración que faciliten el intercambio de herramientas y experiencias, en especial en zonas limítrofes donde suelen surgir situaciones que requieren respuestas conjuntas.

El subsecretario de Trabajo de San Juan, Franco Marchese, explicó que la meta es colaborar entre jurisdicciones para lograr una profesionalización regional en derecho laboral y sumar a otras provincias a esta iniciativa.

Por su parte, el subsecretario de Trabajo de Mendoza, Rodrigo Herrera, destacó que este encuentro es el primero de varios que se realizarán para coordinar trabajos en conjunto, intercambiar herramientas y facilitar las tareas de inspección y control, además de avanzar en la erradicación del trabajo infantil.

De la reunión participaron también el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de San Juan, Juan José Dubos; el director de Relaciones Laborales, Marcelo Cerdera; la directora de Policía de Trabajo, Adriana Montilla; y el director de Políticas Laborales, Agustín Gatica.

Por parte de Mendoza asistieron el subsecretario de Trabajo, Rodrigo Herrera, el director de Asuntos Legales, Luciano Díaz, y la directora de Relaciones Individuales, Natalia Andino.