La inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados y OpenAI acaba de presentar una función innovadora en ChatGPT llamada Pulse, que opera durante las horas en que los usuarios están inactivos, generando informes personalizados para revisar al despertar.

Pulse está diseñada para producir entre cinco y diez resúmenes temáticos durante el tiempo de inactividad, los cuales se adaptan a los gustos e intereses individuales, como actualizaciones de un equipo deportivo, planes de viaje o recomendaciones comerciales para eventos próximos.

Esta herramienta trabaja de manera proactiva, sin necesidad de que el usuario solicite explícitamente los informes, aunque se puede personalizar indicando las áreas de interés. Los resultados se presentan en tarjetas visuales con textos e imágenes generadas por inteligencia artificial, y al finalizar la lectura aparece el mensaje: “Genial, esto es todo por hoy”.

Pulse forma parte de la estrategia de OpenAI para que ChatGPT deje de ser solo un chatbot reactivo y se convierta en un asistente constante y proactivo, capaz de interactuar de forma asincrónica. Según TechCrunch, esta función es comparable a la comunicación por correo electrónico, que no requiere respuestas inmediatas.

Fidji Simo, directora ejecutiva de aplicaciones en OpenAI, afirmó: “Estamos desarrollando una IA que nos permite ofrecer un nivel de asistencia que solo los más ricos han podido permitirse, poniéndolo a disposición de todos”.

Esta característica aprovecha las capacidades del modelo GPT-5, que permite la integración con otras aplicaciones como Gmail y Google Calendar, mejorando así la personalización y utilidad de los informes generados.

Por ahora, Pulse está disponible exclusivamente para suscriptores del plan Pro de ChatGPT, con un costo de 200 dólares mensuales, aunque OpenAI planea ampliar su acceso a más usuarios en el futuro cercano.