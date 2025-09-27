UFC Perth: hora, cartelera y cómo ver las peleas de este sábado

La acción de primer nivel regresa a Australia. Este sábado 27 de septiembre, la ciudad de Perth será el epicentro de un evento de la UFC cargado de potencial para redefinir varios rankings de la compañía. Con una mezcla de prospectos en ascenso y veteranos decididos a recuperar su lugar, la velada promete ser una cita clave para los aficionados a las artes marciales mixtas que siguen de cerca la evolución de las divisiones.

El foco de la noche estará puesto en el combate estelar del peso semipesado. El neozelandés Carlos Ulberg, una de las figuras en ascenso de la división, se enfrentará a Dominick Reyes, el ex retador al título. Para Ulberg, esta es la oportunidad de consolidarse entre la élite, mientras que Reyes busca un triunfo que demuestre su vigencia y que aún es uno de los nombres más peligrosos en las 205 libras.

Una cartelera con desafíos en todas las divisiones

El evento no se limita solo al duelo principal; presenta una serie de combates que pondrán a prueba a figuras de diversas categorías. En el peso semipesado, el australiano Jimmy Crute se medirá a Ivan Erslan, en un duelo que podría tener implicaciones directas en el top 15. Por su parte, la división wélter verá un choque de experiencia entre Jake Matthews y Neil Magny. El evento también incluirá enfrentamientos en las categorías pluma y ligero, con nombres como Jack Jenkins y Tom Nolan en acción.

El show completo, que incluye una extensa cartelera preliminar y principal, comenzará a las 23:00 horas (Argentina). Los fanáticos en Latinoamérica podrán seguir toda la acción a través de la plataforma de streaming Disney+, que tendrá la transmisión en exclusiva del combate estelar.

El detalle de la velada

UFC Perth no escatima en peleas de soporte, con 13 enfrentamientos confirmados en total. La cartelera preliminar presentará a varios talentos, destacando el combate entre Navajo Stirling y Rodolfo Bellato en el peso semipesado, así como el enfrentamiento entre Loma Lookboonmee y Alexia Thainara en el peso paja. En resumen, la noche en Perth se configura como un evento imperdible para quienes buscan acción de alto nivel y el surgimiento de las futuras estrellas de la compañía.

Cartelera del UFC Perth

Estelares

Carlos Ulberg vs Dominick Reyes: peso semipesado.

Jack Jenkins vs Ramon Taveras: peso pluma.

Jimmy Crute vs Ivan Erslan: peso semipesado.

Jake Matthews vs Neil Magny: peso welter.

Tom Nolan vs Charlie Campbell: peso ligero.

Preliminares

Navajo Stirling vs Rodolfo Bellato: peso semipesado.

Loma Lookboonmee vs Alexia Thainara: peso paja.

Jonathan Micallef vs Oban Elliott: peso welter.

Cameron Rowston vs Andre Petroski: peso medio.

Colby Thicknesse vs Josias Musasa: peso gallo.

Jamie Mullarkey vs Rolando Bedoya: peso ligero.

Michelle Montague vs Luana Carolina: peso gallo.

Brando Pericia vs Elisha Ellison: peso pesado.