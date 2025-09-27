El reconocido médico nutricionista Alberto Cormillot debió ser sometido a una angioplastia de urgencia en el Sanatorio Finocchietto después de experimentar un fuerte dolor en el pecho. Los especialistas le colocaron un stent para evitar un posible infarto.

“Nos asustamos, debo decirte”, relató el doctor este viernes al aire de Cuestión de peso (Eltrece). Según explicó, la molestia comenzó en la madrugada, cuando llegaba a la radio, y se trataba de un dolor en el centro del pecho que se extendía hacia la mandíbula y los oídos.

Al estar cerca del sanatorio, decidió consultar de inmediato. Allí le realizaron un electrocardiograma y estudios complementarios que arrojaron algunos indicios de obstrucción. Los médicos recomendaron avanzar con la evaluación de las coronarias y le practicaron la angioplastia.

“Estaban todas muy bien, salvo una. Y era la que, si yo no iba en ese momento, se hubiera tapado”, contó Cormillot. De no haber acudido al hospital, según reconoció, la consecuencia podría haber sido un infarto.

El doctor también explicó que desde los 20 años padece colesterol hereditario y que, pese a los cuidados, la acumulación de placas en las arterias es inevitable con el paso del tiempo. “Si uno hace todo bien, esas placas se estabilizan, pero siempre hay riesgo”, sostuvo.

Por su parte, su hijo **Adrián Cormillot** detalló en el programa cómo se producen estas obstrucciones arteriales: “Son placas de ateroma que se forman como pequeñas verruguitas. Si un fragmento se desprende, puede obstruir la circulación”. Y agregó, aliviado: “Es increíble que el resto del corazón de mi padre parecía de un pibe de 20 años”.

Finalmente, Cormillot ya se encuentra en su casa recuperándose, aunque deberá mantener controles médicos frecuentes.



