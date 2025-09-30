Un operativo policial en Chimbas culminó con la detención de dos hombres y una mujer, madre e hijos, acusados de intentar robar un caño y provocar daños a un móvil policial. El hecho ocurrió en la tarde-noche del lunes 29 de septiembre en el Loteo Nazareno, cuando las cámaras de seguridad registraron a dos individuos que sustraían lo que sería parte de una reja.

Los jóvenes fueron detenidos a pesar de la resistencia de la madre. Foto gentileza.

Tras ser alertados por el operador de turno, efectivos de la Motorizada N° 5 y del Comando Norte iniciaron un rastrillaje que permitió interceptar a los sospechosos en el barrio Martín Fierro. Allí se concretó la aprehensión de los dos hombres, pero en ese momento la madre de los jóvenes intervino de manera violenta: golpeó a un policía y arrojó una piedra contra el patrullero, dañando el guardabarros del móvil oficial.

Ante esta situación, los tres fueron detenidos y trasladados a sede policial. Quedaron vinculados a una causa en la UFI Flagrancia, bajo la carátula “robo en grado de tentativa y daño agravado en concurso real”.

El caño que quisieron sustraer. Foto gentileza.

Los aprehendidos fueron identificados como Braian Ezequiel Callet, de 24 años; Francisco Nahuel Callet, de 20 años y su madre Andrea Natalia Castro, 43 años, todos domiciliados en el barrio Martín Fierro de Chimbas.

La investigación continúa mientras se esperan nuevas medidas judiciales.