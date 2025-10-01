Un móvil del Cuerpo Especial de Vigilancia (CEV) que realizaba recorridas de prevención en la madrugada del martes en la Capital de San Juan detuvo a un hombre que circulaba en una motocicleta sin la documentación, sin llave de encendido y con el sistema de arranque visiblemente manipulado, lo que derivó en una investigación policial.

El procedimiento se desarrolló a las 5:10 de la mañana de este martes. Un patrullero del Cuerpo Especial de Vigilancia, que se encontraba en tareas de seguridad y prevención en la avenida Rawson, entre las calles Laprida y Rivadavia, en el departamento Capital, observó a un hombre que caminaba con una motocicleta marca Maverick de 125 c.c, dominio 230-DQR.

Los efectivos, el oficial Héctor Páez y el agente Julio Aguilar, procedieron a la entrevista del sujeto. El individuo manifestó llamarse Fabio David Guevara, de 34 años, y tener domicilio en el barrio Los Cardos del departamento Chimbas.

Los agentes consultaron a Guevara por la documentación y la llave de encendido del rodado, pero este manifestó no contar con ninguna de ellas. Además, los uniformados observaron una irregularidad evidente: los cables del tambor de arranque estaban cortados, señal inequívoca de que el vehículo iba a ser puesto en marcha mediante un "puente". El hombre tampoco pudo explicar quién era el propietario legal de la motocicleta.

A raíz de esta situación, los policías trasladaron al individuo a la Comisaría 5° de Santa Lucía. Se consultó al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) a fin de establecer si la motocicleta registraba un pedido de secuestro. Las autoridades informaron que, al momento de la consulta, la Maverick no poseía pedido de secuestro, y se estableció que su propietario sería de apellido Espejo, con domicilio en Pocito.

Se mantuvo comunicación telefónica con el Sistema Acusatorio, y siguiendo las directivas del ayudante de Fiscal Mario Quiroga, este dispuso que, al no encontrar damnificado alguno hasta ese momento, se labrara un acta de hallazgo para establecer la procedencia real del rodado. La motocicleta quedó entonces vinculada a actuaciones preliminares en la Comisaría 5° para avanzar con la investigación.

En cuanto a Guevara, quien fue trasladado sin el rodado en una oportunidad anterior a la Comisaría 3°, quedó ahora vinculado a un expediente contravencional con intervención del Segundo Juzgado de Faltas y actuado en la Comisaría 5°. El detenido deberá responder ante la Justicia de Faltas por la procedencia dudosa de la motocicleta y su falta de documentación.