Un grupo de amigos en Córdoba estuvo a punto de ver arruinado su asado por una tormenta intensa, pero con rapidez e ingenio lograron salvar la comida y la reunión. Mientras la carne se cocinaba en la parrilla, una lluvia fuerte comenzó a caer, amenazando con interrumpir el tradicional encuentro.

Sin resignarse a perder el esfuerzo ni el espíritu del asado, los cordobeses improvisaron una solución poco común: trasladaron la parrilla encendida y con las brasas al rojo vivo hacia un lugar cubierto para protegerla de la tormenta. Para ello, utilizaron una mulita de carga, un pequeño vehículo utilitario habitual en corralones y obras, y así condujeron cuidadosamente el asador hasta refugiarlo.

Publicidad

Pepe Recalde, uno de los presentes, compartió el video de esta maniobra en TikTok con la frase “Perdemos todo menos el asado”, que rápidamente se viralizó. En solo dos días, el video superó las 351 mil visualizaciones, acumulando más de 22 mil “me gusta” y más de 220 comentarios.

Además, el grupo repitió la operación para trasladar las achuras y así garantizar que ninguna parte del asado se mojara. Este segundo video también fue muy bien recibido, demostrando que la inventiva cordobesa logró salvar la comida y mantener el encuentro a salvo de la tormenta.

Publicidad

Los usuarios en redes sociales celebraron la creatividad y la actitud positiva de los cordobeses, con mensajes como “Córdoba papá”, “una genialidad”, “amo la calidad de ingenio que tienen los hombres”, y otros con un fuerte tono nacionalista como “Me llena de orgullo como argentino” y “La argentinidad al palo”.