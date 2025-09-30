Policiales > Peligro
Un niño resultó herido tras ser mordido por un perro en Campo Afuera
POR REDACCIÓN
Un niño de tres años fue atacado por un perro en la localidad de Campo Afuera, Albardón, cuando jugaba en la vereda de su casa, en inmediaciones de calle Nacional, a pocos metros de la plaza Eva Perón.
Según informó el portal Albardón Noticias, el menor fue sorprendido por el animal que lo mordió en la pierna izquierda. Su madre, que se encontraba cerca, logró intervenir rápidamente para evitar que el ataque continuara.
De inmediato, se realizó un llamado al servicio de emergencias médicas y el niño fue trasladado al hospital zonal. Allí los profesionales lo revisaron y confirmaron que se encuentra fuera de peligro, con buen estado general, aunque permanecerá en observación para prevenir una posible infección.
El episodio generó alarma entre los vecinos, quienes denunciaron la presencia de perros sin control en la zona y reclamaron mayor responsabilidad por parte de los dueños. También solicitaron medidas de las autoridades municipales para evitar nuevos incidentes.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ponen en duda la investigación del caso en el que un perro murió y su dueño amenazó de muerte a menores
Luego de que un menor disparara con un rifle de aire comprimido para espantar a los perros que estaban atacando al suyo y uno de estos muriera, su dueño sacó una pistola y amenazó con matar a los menores y al can en venganza. El hecho inició una investigación en Santa Lucía. El padre de unas de las víctimas pone en duda el accionar de la Policía y de la Justicia.