Un niño de tres años fue atacado por un perro en la localidad de Campo Afuera, Albardón, cuando jugaba en la vereda de su casa, en inmediaciones de calle Nacional, a pocos metros de la plaza Eva Perón.

Según informó el portal Albardón Noticias, el menor fue sorprendido por el animal que lo mordió en la pierna izquierda. Su madre, que se encontraba cerca, logró intervenir rápidamente para evitar que el ataque continuara.

De inmediato, se realizó un llamado al servicio de emergencias médicas y el niño fue trasladado al hospital zonal. Allí los profesionales lo revisaron y confirmaron que se encuentra fuera de peligro, con buen estado general, aunque permanecerá en observación para prevenir una posible infección.

El episodio generó alarma entre los vecinos, quienes denunciaron la presencia de perros sin control en la zona y reclamaron mayor responsabilidad por parte de los dueños. También solicitaron medidas de las autoridades municipales para evitar nuevos incidentes.