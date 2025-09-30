En otro día de tensión para el tipo de cambio, que cerró a 1.400 pesos en el Banco Nación (1,4% de suba), esta tarde se supo que Mercado Pago y Cocos Capital quedaron imposibilitados de vender dólar oficial.

“Solo para aclarar que si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre”, había dicho a las 16.30 Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital.

Publicidad

En este caso el “proveedor de dólar oficial” de Cocos era el BIND (Banco Industrial). Lo mismo pasaba en Mercado Pago, la fintech más grande del país, una empresa de Mercado Libre, el gigante de Marcos Galperin.

Según fuentes del mercado, BIND “cortó la API”. “Suponemos que alguien los llamó”, arriesgó un referente del sector. BIND, Cocos y Mercado Pago no hicieron comentarios al respecto.

Publicidad

Sin embargo, de manera oficial desde el BCRA explicaron que “no hay ninguna novedad normativa”.

“La compra-venta de dólares está regulada por el Banco Central de la República Argentina y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio habilitadas pueden canalizar operaciones de compra–venta de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones. Los Alyc pueden vender dólares ccl/mep sin restricciones", dijo un vocero del Banco Central.

Publicidad

“No había impedimentos. Regulatoriamente sí se podía, había contratos firmados entre las empresas. Entiendo que esto es parte del desarme del rulo: no alcanzó lo que hicieron el viernes y quieren cortarlo también desde las billeteras, donde se opera muy fácil. Pero no parece una medida justa porque en los bancos se puede seguir operando”, detalló otra fuente del sector financiero.

Fuente: Infobae