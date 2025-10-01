Un dramático y confuso episodio de violencia entre familiares se registró este martes en una concurrida heladería del departamento Rivadavia, en San Juan. Los primeros testimonios e incluso en comunicación al 911, hablaron de un posible intento de robo. Sin embargo, con el correr de las horas, los investigadores establecieron que el suceso respondió a una violenta disputa entre un padre y su hijo. La Policía procedió a la aprehensión del agresor, quien resultó ser una figura reconocida en el ámbito deportivo y empresarial de la provincia.

Efectivos de diferentes dependencias llegaron al lugar tras la alerta de un ataque con arma de fuego.

El violento suceso tuvo lugar este martes en el local de la heladería Portho Gelato, ubicada sobre la Avenida Libertador. Allí, Guillermo García, de 72 años de edad, se presentó de forma sorpresiva y encaró a su hijo, Guillermo Martín García, de 49 años.

El padre protagonizó un acto de extrema violencia al apuntar a la cabeza de su primogénito con un revólver calibre 22, ante una gran cantidad de testigos que presenciaron la escena en el interior del comercio. El clima de tensión generó el pánico entre los clientes, quienes rápidamente alertaron a las fuerzas de seguridad sobre el hecho.

El revolver calibre 22 corto que fue secuestrado tras el encuentro violento entre padre e hijo.

Mientras la Policía se dirigía al lugar, se produjo un forcejeo entre padre e hijo, en el que García padre terminó dejando el arma de fuego sobre una mesa del local. Al momento de la llegada de los efectivos, detuvieron de inmediato a Guillermo García por el grave acto de amenazas.

Un pasado ligado al deporte y a la empresa

Tras la detención, los datos filiatorios del agresor revelaron que Guillermo García es un nombre muy conocido en la provincia de San Juan, tanto por su trayectoria empresarial como deportiva. El hombre resultó ser el dueño de la reconocida productora de huevos Yemita, la cual se encuentra ubicada en la zona de Marquesado, Rivadavia, donde también fijó su domicilio, según informaron fuentes judiciales del caso.

García es recordado en Sportivo Desamaparados por la gestión que iluminó el estadio.

Además de su rol empresarial, García fue presidente del Club Sportivo Desamparados en dos períodos. Uno de los hechos más destacados que marcaron su gestión fue la colocación de la iluminación en la cancha de la institución, un hito que la memoria del club aún recuerda.

Por si fuera poco, el detenido también se desempeñó como un destacado deportista. García fue un reconocido corredor veterano de Mountain Bike, donde logró importantes triunfos en distintas competencias.

Al ser aprehendido, Guillermo García quedó inmediatamente detenido bajo una causa de flagrancia, que se inició por los delitos de amenazas y uso de arma de fuego. La carátula del expediente reflejó la gravedad de la conducta exhibida en público. Las actuaciones de rigor quedaron a cargo de la fiscalía interviniente, la cual ordenó las medidas pertinentes para la investigación del violento altercado familiar en la heladería de Rivadavia.