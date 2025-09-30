Con un gesto cargado de complicidad y memoria compartida, Paulo Dybala y Oriana Sabatini anunciaron que esperan su primer hijo. La noticia, revelada en redes sociales, conmovió a seguidores y personalidades del deporte y el espectáculo.

La pareja eligió recrear la estética del dibujo animado Danny Phantom, que años atrás habían utilizado para confirmar su relación públicamente. En esta ocasión, publicaron dos ilustraciones: los personajes animados, abrazados y sonrientes frente a una cuna, con Oriana acariciándose el vientre y el característico contorno verde de la serie rodeando la escena.

En paralelo, compartieron un video íntimo y emotivo: Oriana, cámara en mano, registró la primera ecografía. Entre sonrisas y miradas emocionadas, la actriz dejó una frase breve pero contundente: “Vamos a ser papás”.

En pocos minutos, la publicación acumuló millones de interacciones. Entre los “me gusta” se destacó el de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. También reaccionaron Rodrigo de Paul, Marley, Valentina Zenere, Barbie Vélez, Darío Barassi, Barby Franco, Mau Montaner, Dalma Maradona, Stefi Roitman y Leandro Paredes, entre muchos otros.

La familia Sabatini también se expresó con emoción. Ova Sabatini comentó: “¡Gracias, chicos por tanta felicidad! Los amo”*, mientras que Tiziana Sabatini, la hermana menor de Oriana, escribió: "Los amo muchoooooo, soy la más feliz del mundo”

El anuncio llega apenas meses después de que la pareja celebrara su primer aniversario de casados, el pasado 20 de julio de 2024. En esa oportunidad, Oriana publicó fotos inéditas de la ceremonia y expresó: “365 días de la mejor noche de mi vida, te amo esa cantidad de días multiplicados por un millón”.

Las postales retrataban desde los preparativos, con la novia rodeada de amigas en batas blancas personalizadas, hasta la celebración en la pista de baile. Hoy, aquella alegría se renueva con la noticia de la llegada de su primer hijo.



