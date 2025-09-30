Soda Stereo confirmó una quinta función en el Movistar Arena tras agotar en menos de cuatro horas las entradas para las fechas del 21 y 22 de marzo, 6 de abril y 4 de junio de 2026. La nueva cita será el 10 de junio y ya está disponible en el sitio oficial del estadio.

Con el espectáculo titulado Ecos, Zeta Bosio y Charly Alberti regresan a los escenarios con la voz y la guitarra de Gustavo Cerati en su registro original, gracias a la última tecnología en producción de shows. A diferencia de Gracias Totales, esta vez no habrá cantantes invitados: Cerati estará presente de manera virtual, pero sin el uso de inteligencia artificial ni material de archivo tradicional.

Publicidad

Las cuatro funciones iniciales agotaron más de 60 mil entradas, una cifra equivalente a llenar un estadio como el Monumental. Los tickets para la nueva fecha tienen un valor desde $60.000, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés para clientes de Banco Galicia con tarjetas Visa.

Los organizadores adelantaron que Ecos es un espectáculo diseñado exclusivamente para estadios cerrados, con campo de pie para que los más jóvenes vivan la experiencia como en un recital clásico. Además, existe la posibilidad de extender la gira a otros países de Latinoamérica, como Chile, Colombia y Perú.

Publicidad

Soda Stereo, que revolucionó el rock en español desde los años 80, vuelve a convocar multitudes y a reunir a distintas generaciones en torno a su música, consolidándose como uno de los fenómenos más perdurables de la escena latinoamericana.