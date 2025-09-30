En horas de la siesta de este martes 30 de septiembre, un grave incendio sorprendió a los vecinos de Santa Lucía. El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle San Juan y San Lorenzo, donde un foco ígneo se originó en una finca y rápidamente se expandió, alcanzando a una vivienda ubicada frente al predio debido al fuerte viento que soplaba en ese momento.

De acuerdo con los primeros datos recabados por DIARIO HUARPE, las llamas comenzaron en un sector de la finca donde había pasturas secas y palmeras, lo que facilitó la propagación del fuego. La intensidad de las llamas generó preocupación entre los vecinos, quienes llamaron a los bomberos de inmediato.

(Gabriel Flores/DIARIO HUARPE)

En pocos minutos, personal de Bomberos de Santa Lucía se presentó en el lugar con dotaciones y gracias a su trabajo, logró controlar el incendio y evitar que se extendiera a más casas de la zona.

Si bien el fuego alcanzó a una vivienda, los daños materiales no fueron de gravedad y no se registraron personas heridas. Los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y control para garantizar que no se reaviven los focos.

El foco ígneo se originó en una finca en Santa Lucía. (Gabriel Flores/DIARIO HUARPE)

Hasta el momento, no se pudo determinar cuál fue la causa que originó el incendio. La investigación continuará para establecer si se trató de un accidente o si hubo algún factor externo que lo provocó.